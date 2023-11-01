Стал известен объем выручки Ростеха в 2023 году Глава Ростеха Чемезов: прибыль госкорпорации в 2023-м может достигнуть 2,8 трлн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выручка Ростеха по итогам 2023 года может составить 2,8 триллиона рублей против 2,1 триллиона рублей годом ранее, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 24». Доля гражданской продукции в общем объеме компании ранее составляла 44,5%, но по поручению президента РФ Владимира Путина к 2030-му она должна достичь 50%.

У нас выручка за 2022 год составила 2,116 триллиона (рублей. — NEWS.ru). Я думаю, что уже в этом году мы получим 2,8 (триллиона рублей. — NEWS.ru) примерно, — сказал Чемезов.

Ранее в Ростехе рассказали, что российский ближнемагистральный самолет SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 отправится в первый полет в декабре 2023 года. После тестового полета он продолжит проходить испытания, сроки окончания которых остаются неизвестными. Опытный образец SJ-100 отправился в полет в августе 2023 года. Тогда на нем были установлены франко-российские двигатели SaM146. В ходе испытаний инженерам Ростеха удалось подтвердить стабильность работы всех отечественных систем. Всего в самолете было заменено около 40 систем и агрегатов иностранного производства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что успешное прохождение испытаний стало большим успехом для отечественного авиастроения с учетом сжатых сроков освоения новых технологий.