Стал известен масштаб лесных пожаров в России Авиалесоохрана: к 30 апреля огонь прошел 40 тысяч га

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России начались лесные пожары, к 30 апреля огонь прошел 40 405 га в семи регионах, сообщает Авиалесоохрана. Активно тушили 41 пожар, из них 16 в Хабаровском крае, по шесть — в Забайкальском и Иркутской области. Также загорались земли иных категорий. Особый противопожарный режим установлен в 44 субъектах страны.

На тушении лесных пожаров было задействовано 1830 человек, 356 единиц техники, 13 воздушных судов. На авиационном мониторинге — 36 воздушных судов. <...> Пожароопасный сезон открыт в 79 субъектах РФ. Режим ЧС введен в одном муниципальном образовании Еврейской АО, — отмечает ведомство.

К 29 апреля спасатели ликвидировали 11 лесных пожаров на территории Иркутской области, из которых три — в Братском районе, по два — в Иркутском и Тайшетском районах, по одному — в Аларском, Черемховском, Усть-Удинском и Качугском районах. По информации местных властей, еще одно возгорание по-прежнему бушует.

28 апреля Авиалесоохрана сообщила, что в России потушили 40 природных пожаров в 17 регионах страны. Их площадь составила порядка 5216 гектаров земли. Тушением пожаров занимались 978 человек, было привлечено 215 единиц техники.

20 апреля пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии сообщила, что в регионе зарегистрировали первый лесной пожар. Возгорание было ликвидировано на площади 0,5 гектара.