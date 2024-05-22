Стал известен легальный оборот рынка ставок РБ: оборот букмекерского рынка в 2023 году превысил 4 трлн рублей

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Совокупный объем ставок в России по итогам 2023 года вырос на 40% и достиг 4,07 трлн рублей, а общая сумма депозитов — 1,22 трлн, говорится в ежегодном исследовании информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров». При этом доля легального сегмента увеличилась на 1,9% по сравнению с прошлым годом и составила 80,9%.

Как отмечает издание, размер средней ставки в прошлом году вырос на 11,4% — до 1520 рублей. За месяц игрок заключает в среднем 26 пари с букмекерами. За минувший год люди стали тратить на ставки на 19,1% меньше времени — в 2022-м этот показатель равнялся 4,7 часа в неделю.

Ранее стало известно, что в 88% случаев игроки проиграли судебные дела против российских букмекеров в 2023 году. Отчет с соответствующими сведениями представил портал SportClan.ru. В него также вошли статистические данные судебных разбирательств букмекеров против различных ведомств и спортивных клубов.

Также в Госдуме призвали закрыть все существующие в России букмекерские конторы. По словам депутата Николая Арефьева, подобные организации созданы для наживы на простых людях. Депутат также напомнил, что Госдума приняла закон, предусматривающий выделение букмекерскими организациями части своих доходов в пользу федеральных программ в сфере спорта. По его словам, эта инициатива является «фальшью, которая узаконивается».