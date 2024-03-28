США уличили в попытке переложить тяжесть конфликта с Россией на Европу Поддубный: США перекладывают всю тяжесть конфликта с Россией на Европу

Фото: U.S. Air Force/Chustine Minoda

США стараются "уверенно" переложить всю тяжесть конфликта с Россией на плечи Европы и погубить ее, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. Так журналист отреагировал на начало работы «коалиции бронетехники» для Украины, к которой присоединились Варшава, Берлин, Великобритания, Швеция и Италия.

Штаты пока уверенно идут к своей цели: переложить всю тяжесть войны с Россией на плечи ополоумевшей Европы и погубить ее, — пишет военкор.

Заявленными целями нового блока станут поставки Киеву вооружений и боеприпасов, ремонт и обслуживание техники, а также подготовка военных и технического персонала, напоминает журналист. На фоне больших потерь ВСУ в технике и личном составе Западу не остается ничего другого, как обещать Киеву усиливать военную поддержку и далее, пишет он.

Ранее министр национальной обороны Канады Уильям Блэр заявил, что страна выделит свыше 40 млн канадских долларов ($29,5 млн) на закупку вооружения для Вооруженных сил Украины в рамках чешской инициативы. По его словам, Оттава также передаст Киеву приборы ночного видения на сумму 7,5 млн канадских долларов ($5,5 млн) и более 800 дронов. Первую партию дронов планируют доставить в ближайшие недели.