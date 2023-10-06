США отстают: может ли Россия возобновить испытания ядерного оружия Российские власти допускают снятие ограничений на испытания ядерного оружия

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Госдума в ближайшее время рассмотрит вопрос об отзыве ратификации запрета на ядерные испытания в России. Российские политики считают, что это необходимый шаг, учитывая то, как активно Запад занимается эскалацией политической обстановки в мире. Что это значит, насколько России необходимо возобновление ядерных испытаний и связано ли это решение с намерением западных стран снабдить Киев ядерным оружием, — в материале NEWS.ru.

Что предложил Володин

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин 6 октября заявил, что Совет Думы на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По его словам, этот шаг соответствует интересами России.

«На ближайшем заседании Совета Государственной думы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это соответствует национальным интересам нашего государства», — сказал политик.

Что об испытаниях ЯО сказал Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает, что Москва намерена проводить испытания. Он напомнил, что накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали этот документ.

«Потому что еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации, о готовности сделать это и заявил [спикер Госдумы Вячеслав] Володин. То есть это не означает заявления о намерении проведения ядерных испытаний», — сказал Песков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Почему возник вопрос отзыва ратификации ДВЗЯИ

Военный эксперт Михаил Онуфриенко пояснил NEWS.ru, что решение Госдумы рассмотреть вопрос о снятии запрета на ядерные испытания связано с тем, что у России появились оружейные новинки. Он напомнил, что прошло несколько десятилетий с тех пор, как Москва последний раз проводила испытания своего ядерного арсенала.

«Как мы понимаем, ядерное оружие совершенствуется, появляются новые образцы, модификации. Принцип ядерного деления синтеза не изменился, но в новых устройствах есть свои нюансы, и испытать их необходимо. Теория теорией, но практику никто не отменял», — сказал эксперт.

Заведующий Центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ, бывший профессор Академии военных наук Вадим Козюлин допустил в разговоре с NEWS.ru, что Россия может отозвать ратификацию, чтобы послать сигнал Западу, который нарушает красные линии Кремля.

Он считает, что Москва может и не начинать ядерные испытания, но она должна послать четкий сигнал и показать, что способна реагировать на эскалацию не только на словах.

«После этого предупреждения уже настанет очередь Запада реагировать», — сказал эксперт.

28 сентября президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что России нужно возобновить испытания ядерного оружия, так как Запад проводит все более агрессивную политику. По его словам, на это нужно реагировать внесением изменений в основы госполитики в области ядерного сдерживания.

«Достаточно провести испытания на Новой Земле. <...> Один разок хотя бы. И все встанет на свои места», — уверен Ковальчук.

Он напомнил, как СССР в 1961 году испытал термоядерную бомбу в ответ на агрессивную риторику Вашингтона, после этого США «сразу стали договариваться, мгновенно». По его словам, ситуация в мире вновь требует того, чтобы Москва показала готовность защищаться.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Вид на Курчатовский НБИКС-Центр Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

Какие новые образцы ядерного оружия появились у России

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что вопрос отзыва ратификации договора «достаточно актуален», поскольку 5 октября президент Путин лично затронул тему ядерного оружия и заодно рассказал о новом российском стратегическом вооружении.

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» российский президент заявил, что ответ Москвы на возможный ядерный удар не оставит противнику шансов на выживание, и отметил, что ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие против России.

Также Путин рассказал, что Россия почти завершила работу над новой крылатой ракетой.

«Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты глобальной дальности с ядерным двигателем — „Буревестник“», — отметил российский лидер.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что «Буревестник» получит ядерный заряд в «десятки или сотни мегатонн».

«Скорее всего, „Буревестник“ предназначен для поражения стратегических целей — важных городов, промышленных центров вероятного противника — термоядерным зарядом. Но ядерное оружие гораздо эффективнее в качестве фактора сдерживания. Сдерживание — это обращение к разуму тех, кто принимает решения», — подчеркнул Суконкин.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»

У кого еще может появиться ядерное оружие

4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что Евросоюзу может понадобиться «ядерная Украина».

«Вы можете себе представить Украину с ядерным оружием? Кто и чем там будет управлять? Люди не могут управлять друг другом, самими собой. <...> Но с учетом того, что такие люди, как [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок находятся у власти в странах Евросоюза, я не исключаю, что в этом театре абсурда им понадобится еще и ядерная Украина», — заявила она.

Захарова напомнила, что ранее страны ЕС не отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном пересмотре отказа Украины от ядерного оружия.

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев предупредил NEWS.ru, что если Киев получит ядерное вооружение, то весь мир будет под угрозой уничтожения.

«Украина использует в ходе СВО все доступное ей оружие, все методы, на которые способна. Нет сомнения, что она бы обязательно применила ядерное оружие против России, если б располагала им. В ответ на это началась бы ядерная война, в которой бы погиб весь мир», — предположил политик.

Онуфриенко не считает, что решение Россия пересмотреть запрет на испытания ЯО связано с изменением мировой обстановки. По его словам, это решение России скорее связано с тем, что в отличие от Вашингтона у Москвы есть новые образцы ЯО, которые нужно испытать.

«У США, собственно говоря, нечего испытывать. Ракеты, которые стоят у них на вооружении, ставились еще в 1980-е годы. Ядерная область — одно из направлений, где Россия сохранила преимущество даже после распада СССР. Мы существенно их опережаем», — сказал эксперт.

Фото: Dominik Obertreis/Global Look Pres Американские солдаты перед ракетой «Першинг-2» в швабском Мутлангене

Что о ЯО говорила Симоньян

Тогда же, 4 октябр,я главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что если произвести над Сибирью термоядерный взрыв, то на Земле «ничего не будет», в том числе ядерной зимы. Она выразила мнение, что «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине и благодаря нему «можно будет вернуться в 1993 год».

Реагируя на слова журналистки, Дмитрий Песков напомнил, что взгляды Симоньян не всегда отражают официальную позицию.

«В настоящее время мы не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии с официальной точки зрения», — сказал Песков.

Фото: Стрингер/РИА Новости

При каких обстоятельствах Россия может применить ЯО

Военный эксперт Алексей Леонков ранее указал, что у России нет сдерживающих факторов для применения ядерного оружия.

«Если суверенитет нашей страны будет нарушен и пострадает критическая инфраструктура, то мы вправе воспользоваться доктриной. <...> Оно (ядерное оружие. — NEWS.ru) полетит по тем центрам принятия решений, которые находятся за океаном», — отметил он.

Специалист отметил, что администрация Байдена старается держать эскалацию под контролем и не доводить ситуацию до критического уровня, когда может произойти фактическое столкновение двух мировых держав с ядерным арсеналом.

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