США, НАТО, Хантер Байден: кто на самом деле стоит за терактом в «Крокусе»

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Хантер Байден

Следственный комитет России после теракта в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело против высших должностных лиц США и стран НАТО. Как они финансировали теракты в РФ, при чем здесь сын Джо Байдена Хантер?

Как США и НАТО спонсировали теракт в «Крокусе»

9 апреля Следственный комитет России по обращению депутатов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

«В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)», — говорится в публикации.

Как установили следователи, деньги поступали через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины. Эти средства на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами с целю «устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба», подчеркивает ведомство.

«Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Кроме того, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами», — добавили в СКР.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»

Что за компания «Бурисма Холдингс», как с ней связан Байден

«Бурисма Холдингс» — частная газодобывающая группа компаний на Украине. Она является единственным в стране вертикально-интегрированным холдингом, осуществляющим разведку, добычу, сервис и продажу углеводородов. Входит в тройку крупнейших «независимых» газодобытчиков Украины. Штаб-квартира холдинга расположена на Кипре.

12 мая 2014 года появилась информация, что сын тогдашнего вице-президента США, а ныне главы государства Джо Байдена Хантер Байден вошел в совет директоров «Бурисма Холдингс», став директором юридического отдела. На сайте компании было указано, что он начал работать там еще в апреле того же года.

«Я верю, что моя помощь в консультировании компании по вопросам прозрачности, корпоративного управления, а также международной экспансии послужит экономике Украины и процветанию ее народа», — прокомментировал Хантер свое назначение в «Бурисму».

За четыре недели до этого Байден-старший совершил официальный визит в Киев, в ходе которого призвал украинское правительство «снизить свою зависимость от России по поставкам природного газа»

В 2016 году Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин начал проводить коррупционное расследование в отношении «Бурисма Холдингс». С весны 2014 по осень 2015 года американская фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала от «Бурисмы» регулярные переводы на один из своих счетов.

Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС Виктор Шокин

Американское издание The Hill со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщило, что прокуроры команды Шокина идентифицировали Хантера Байдена, делового партнера Девона Арчера и их фирму Rosemont Seneca в качестве потенциальных получателей денег. По словам самого Шокина, в тот период он составил план расследования, который «включал допросы и другие процедуры криминального расследования в отношении всех членов совета директоров, включая Хантера Байдена». 29 марта 2016 года Шохин был отправлен в отставку с поста Генпрокурора Украины.

В январе 2018 года на публичной дискуссии в Совете по международным отношениям Джо Байден признался, что во время визита в Киев весной 2016 года он потребовал от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко отставки Шокина, если страна хочет получить $1 млрд кредитных гарантий от США. По утверждениям администрации Байдена, Шокин уже не проводил расследования деятельности «Бурисмы», когда встал вопрос о его отставке, которая «обсуждалась из-за его потворствованию коррупции».

В апреле 2019 года Хантер Байден ушел с поста члена совета директоров «Бурисма Холдингс» по истечении своего срока.

Что говорил Трамп о Байдене и «Бурисма Холдингс»

Экс-президент США Дональд Трамп обвинял Джо и Хантера Байденов в коррупционной сущности назначения в «Бурисма Холдингс». После того как в 2019 году Трамп попросил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, Палата представителей США инициировала первую процедуру импичмента.

Как уточняется, Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса. В феврале 2020 года Сенат США, большинство в котором тогда занимали республиканцы, оправдал Трампа по обоим пунктам импичмента.

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