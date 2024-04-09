Следственный комитет России после теракта в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело против высших должностных лиц США и стран НАТО. Как они финансировали теракты в РФ, при чем здесь сын Джо Байдена Хантер?
Как США и НАТО спонсировали теракт в «Крокусе»
9 апреля Следственный комитет России по обращению депутатов после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.
«В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)», — говорится в публикации.
Как установили следователи, деньги поступали через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины. Эти средства на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами с целю «устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба», подчеркивает ведомство.
«Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Кроме того, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами», — добавили в СКР.
Что за компания «Бурисма Холдингс», как с ней связан Байден
«Бурисма Холдингс» — частная газодобывающая группа компаний на Украине. Она является единственным в стране вертикально-интегрированным холдингом, осуществляющим разведку, добычу, сервис и продажу углеводородов. Входит в тройку крупнейших «независимых» газодобытчиков Украины. Штаб-квартира холдинга расположена на Кипре.
12 мая 2014 года появилась информация, что сын тогдашнего вице-президента США, а ныне главы государства Джо Байдена Хантер Байден вошел в совет директоров «Бурисма Холдингс», став директором юридического отдела. На сайте компании было указано, что он начал работать там еще в апреле того же года.
«Я верю, что моя помощь в консультировании компании по вопросам прозрачности, корпоративного управления, а также международной экспансии послужит экономике Украины и процветанию ее народа», — прокомментировал Хантер свое назначение в «Бурисму».
За четыре недели до этого Байден-старший совершил официальный визит в Киев, в ходе которого призвал украинское правительство «снизить свою зависимость от России по поставкам природного газа»
В 2016 году Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин начал проводить коррупционное расследование в отношении «Бурисма Холдингс». С весны 2014 по осень 2015 года американская фирма Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC получала от «Бурисмы» регулярные переводы на один из своих счетов.
Американское издание The Hill со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщило, что прокуроры команды Шокина идентифицировали Хантера Байдена, делового партнера Девона Арчера и их фирму Rosemont Seneca в качестве потенциальных получателей денег. По словам самого Шокина, в тот период он составил план расследования, который «включал допросы и другие процедуры криминального расследования в отношении всех членов совета директоров, включая Хантера Байдена». 29 марта 2016 года Шохин был отправлен в отставку с поста Генпрокурора Украины.
В январе 2018 года на публичной дискуссии в Совете по международным отношениям Джо Байден признался, что во время визита в Киев весной 2016 года он потребовал от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко отставки Шокина, если страна хочет получить $1 млрд кредитных гарантий от США. По утверждениям администрации Байдена, Шокин уже не проводил расследования деятельности «Бурисмы», когда встал вопрос о его отставке, которая «обсуждалась из-за его потворствованию коррупции».
В апреле 2019 года Хантер Байден ушел с поста члена совета директоров «Бурисма Холдингс» по истечении своего срока.
Что говорил Трамп о Байдене и «Бурисма Холдингс»
Экс-президент США Дональд Трамп обвинял Джо и Хантера Байденов в коррупционной сущности назначения в «Бурисма Холдингс». После того как в 2019 году Трамп попросил нынешнего президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Хантера Байдена, Палата представителей США инициировала первую процедуру импичмента.
Как уточняется, Трампа обвиняли в злоупотреблении властью и воспрепятствовании деятельности Конгресса. В феврале 2020 года Сенат США, большинство в котором тогда занимали республиканцы, оправдал Трампа по обоим пунктам импичмента.
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