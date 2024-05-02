США начали большую игру против российского урана: кто на этом заработает

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Пока наши турбопатриоты призывали наказать американцев, прекратив поставки за океан нашего низкообогащенного урана, американские конгрессмены решили эту задачку за нас. В США после долгих колебаний одобрили запрет импорта нашего урана. И было из-за чего колебаться, поскольку из России американцы получают 20–25% сырья для своих АЭС и, видимо, производства ядерного оружия. Там уж путь нашего урана не отследишь, а обогатить его до нужной «бомбовой» кондиции можно быстро.

Надо сказать, что это далеко не первый скандал вокруг наших урановых поставок в США. Немало было споров вокруг подписанного в свое время соглашения, в соответствии с которым мы стали поставлять в Соединенные Штаты урановую начинку, извлекаемую из сокращаемых ядерных вооружений. И по очень умеренным ценам. Тот проект гордо именовался «Мегатонны в мегаватты» и был расценен частью нашего общества как национальная измена, работа на потенциального противника. Но в 1993 году врагов у нас, как известно, не было.

И вот новая урановая коллизия.

США стелют соломку

Конечно, американцы не были бы самими собою, если бы при принятии любого решения не предусматривали для себя свободу рук. Это от европейцев можно требовать неуклонного соблюдения санкций, а вот мировой гегемон решил, что до 2028 года допускаются по лицензии американского Минэнерго отступления от запрета на русский уран. Более того, с помпой объявленный запрет вступит в силу только через 90 дней после подписи президента. И не надо быть пророком, чтобы предсказать, насколько за эти три месяца возрастут закупки урана.

Надо сказать, что в последнее время американцы увеличили свои урановые поставки, понимая, что вскоре конгресс сделает красивый жест по «защите национальной безопасности». А теперь запасы придется пополнять просто с крейсерской скоростью. Ведь если в будущем и удастся найти новых поставщиков, то цена закупок резко возрастет.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Погрузка уранового грунта в вагонетки на руднике

Будет больше казахстанского урана

В мире растет спрос на уран. Так что цена на это сырье (оставим за скобками желание некоторых стран производить ядерное оружие) сама по себе будет расти. А тут еще американцы создают по чисто политическим причинам сами себе проблемы.

Нельзя исключить, что, помимо заложенных в решении конгресса «послаблений», заметно увеличится экспорт урана, например, из Казахстана. Но вот сюрприз — урановые шахты там контролируются российскими компаниями. А то обстоятельство, где этот уран в реальности добыт и обогащен, заказчика особо волновать не будет.

Попытки затормозить наш Росатом

Американцы с ревностью следят за успехами госкорпорации «Росатом». И стремятся хоть как-то ее ослабить. В том числе и на международной коммерческой арене. На развитие американской атомной промышленности уже выделено из казны $2,7 млрд. Причем конгресс отказался одобрить выделение такого «жирного куска» без запрета на импорт нашего урана. Там опасались, что, учитывая конкурентные преимущества нашего урана, часть из выделяемого транша неминуемо перетекла бы в Россию.

Попытки ввести запрет на наш уран делались еще с начала СВО. Но поскольку в уране нуждалась сама Америка, то тянули с таким запретом до последнего. Теперь лоббисты будут делить эти выделенные миллиарды долларов. Причем не исключен и так нам знакомый чистый «распил».

А наш уран все равно ведь придет в Америку. Пусть и по «параллельному» импорту.

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