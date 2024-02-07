США и Украина «уничтожат» Карлсона? Чем может обернуться интервью с Путиным

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Американский журналист Такер Карлсон оказался в базе украинского сайта «Миротворец». Связано ли это с интервью с президентом России Владимиром Путиным, что может грозить Карлсону в США?

Почему Карлсон попал на «Миротворец»

Администрация украинского «Миротворца» внесла Карлсона в свою базу. Согласно данным, опубликованным на сайте ресурса, журналиста обвиняют в «покушении на территориальную целостность Украины». Уточняется, что Карлсон попал в реестр еще в июне 2023 года, однако в Сети обратили на это внимание лишь после его визита в Россию в начале февраля текущего года.

В базе данных Карлсон указывается как блогер и консервативный политический обозреватель. Помимо «покушения на территориальную целостность и суверенитет Украины», представителя СМИ обвиняют в участии в «актах гуманитарной агрессии» против страны. Кроме того, администрация ресурса считает, что Карлсон «манипулирует информацией в ущерб государству».

Отдельное внимание уделяется его отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому. На «Миротворце» утверждается, что журналист неоднократно подвергал главу государства критике во время своих выступлений.

Что может грозить Карлсону в США

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru заявил, что Карлсон справится с угрозами, которые могут поступать в его адрес в Штатах после интервью с Путиным. Спикер выразил уверенность в том, что журналист может заручиться поддержкой кандидата в президенты США Дональда Трампа.

«Я думаю, Карлсон справится с любыми угрозами. Он настолько популярен в Америке, что попытка его ликвидировать может плохо закончится для властей. Я так понимаю, Трамп будет его поддерживать, это только приведет к обострению. Я думаю, до этого не дойдет, тем более он еще предлагает провести интервью с Зеленским», — считает Джабаров.

Политолог Сергей Марков предположил, что в США попытаются дискредитировать Карлсона, однако политические репрессии ему не грозят. Он отметил, что Карлсон сотрудничает с предпринимателем Илоном Маском, и вместе они формируют в Штатах «партию мира».

«Карлсону ничего особенного не грозит. Да, будут ругаться. Карлсона уволили из Fox News за свою более-менее независимую позицию. Сейчас он нашел свои собственные ресурсы, выходит через Илона Маска. Можно сказать, что это формирующуюся партия мира в США», — сказал Марков в разговоре с NEWS.ru.

В то же время заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая подчеркнула, что американским властям придется демонтировать статую Свободы, если Карлсону запретят въезд в США после беседы с Путиным.

«В таком случае властям США придется демонтировать статую Свободы, что точно не понравится гражданам США. Хотя, по сути, вся их политика уже давно основана на фейках и обмане своих граждан и всего мира. Сокрытие правды, равно как и преступные санкции, — это путь в любом случае бесперспективный», — рассказала Яровая NEWS.ru.

Ранее экс-руководитель аппарата вице-президента США Билл Кристол предложил временно запретить Карлсону въезд в Америку. В свою очередь бывший конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзингер, которого Такер часто высмеивал в своих передачах, назвал журналиста «предателем».

Что известно об интервью Путина Карлсону

Карлсон взял интервью у Путина 6 февраля. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, западные СМИ в последние два года неоднократно запрашивали интервью с российским лидером, но из-за их необъективности их позиции в этом не было смысла.

«Да, я могу это подтвердить. По мере того, как оно (интервью. — NEWS.ru) будет подготовлено, оно выйдет», — сказал представитель Кремля 7 февраля.

Песков добавил, что интервью с Путиным выйдет, когда сам журналист будет готов его опубликовать. При этом он назвал фейком появление выдержек из стенограммы беседы Карлсона с главой российского государства.

По данным американской газеты The Wall Street Journal, интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано 8 февраля.

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