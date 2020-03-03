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Вашингтон дополнительно выделит Киеву $8 млн на укрепление кибербезопасности. Об этом сообщил Госдеп США.

США анонсировали выделение дополнительных $8 млн на обеспечение кибербезопасности, помимо $10 млн, объявленных в 2017 году, — цитирует ТАСС пресс-службу американского внешнеполитического ведомства.

При этом часть средств будет направлена через новый проект для наращивания потенциала Украины в области кибербезопасности.

Отмечается, что решение было принято по итогам состоявшегося в Киеве третьего раунда двустороннего кибердиалога, в котором приняли участие заместитель главы американского посольства Джозеф Пеннингтон, а также специалисты Пентагона, Министерства внутренней безопасности, ФБР и Минфина США. С украинской стороны в конференции участвовали директор департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский, сотрудники Минобороны, внешней разведки, полиции и Нацбанка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что русскоязычная хакерская группировка Silence совершила ряд целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки в начале 2020 года. С первых дней января «Лаборатория Касперского» зафиксировала тысячи попыток запустить вредоносное программное обеспечение (ПО), включая модуль для создания скриншотов экранов заражённых компьютеров.