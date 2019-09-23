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Тепла в столичном регионе в ближайшие дни будет немного. Но «некое подобие бабьего лета» жители Москвы и Подмосковья всё же ощутят.

Его следует ожидать во второй половине недели, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. При этом до 25 сентября температуру продолжит понижать тыловая часть обширного циклона, центр которого уходит...