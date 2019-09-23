https://static.news.ru/photo/410fe738-de0c-11e9-9b3c-fa163e074e61_660.jpgФото: Игорь Онучин/РИА Новости
Режим ЧС введён в нескольких районах Еврейской автономной области (ЕАО) в связи из-за проблем с началом отопительного сезона. Критическая ситуация сложилась в 17 населённых пунктах, в том числе в столице региона Биробиджане.
Как отметили в областном правительстве, проблема возникла из-за отсутствия запаса топлива и неготовности ряда котельных. На проблемных территориях проживает более 10% населения ЕАО.
На подготовку к отопительному сезону региону выделено 98 млн рублей из федерального бюджета. На этой неделе средства должны поступить и будут направлены на обеспечение работоспособности оборудования и механизмов систем теплоснабжения, — цитирует губернатора Александра Левинталя пресс-служба правительства.
Глава региона поручил завезти уголь и подготовить 45-дневный запас топлива для организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению.
Ранее, как писал News.ru, руководство МЧС провело селекторное совещание по вопросам отопительного сезона. По словам участников, Россия готова к этому периоду более чем на 80%.