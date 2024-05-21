Срок Зеленского, критика в адрес Жданова, арест Попова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

Владимир Зеленский, Иван Попов, Владимир Жданов

Решение ООН считать Владимира Зеленского легитимным президентом Украины, избиение бойца СВО во главе с калужским депутатом, ответ мэра белгородского Шебекино критикующим его местным жителям, арест бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ генерала Ивана Попова по делу о мошенничестве — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Легитимен ли Зеленский?

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая. Таким образом, он перестал быть легитимным лидером страны, должность которого занимал с 20 мая 2019 года. Очередные выборы главы государства должны были состояться в марте 2024 года, но их отменили.

Сам Зеленский подтвердил, что отказывается признавать окончание своего президентского срока. В интервью агентству Reuters он заявил, что продолжает занимать должность главы государства в связи с объявленным в стране военным положением. Согласно статье 19 украинского закона о правовом режиме военного положения после его введения в стране запрещается менять конституцию, избирать президента, парламент и органы местного самоуправления.

«Мои пять лет [на посту президента] еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», — сказал он.

Представитель главы ООН Стефан Дюжаррик отметил, что всемирная организация продолжит считать Зеленского президентом Украины. По его словам, именно с ним организация будет общаться и впредь по вопросам страны.

«Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о легитимности президентства Зеленского, сказал, что Москва исходит из позиции, озвученной Владимиром Путиным в Китае. Глава государства подчеркивал, что законность пребывания украинского лидера на посту имеет значение для России в случае подписания документов.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

«Для нас [легитимность Зеленского], конечно, имеет значение, потому что, если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями», — сказал российский лидер.

На Украине основная угроза для Зеленского исходит со стороны военных, считает экс-депутат украинского парламента Олег Царев. Он напомнил, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный был невероятно популярен среди населения в отличие от нынешнего командующего украинской армией Александра Сырского. По его словам, президент понимает, что недовольство его политикой выльется в арест или убийство в результате военного переворота.

«Поэтому он уже в который раз меняет руководителей сил специальных операций, поэтому же снял Залужного. Зеленский боится армии, потому что именно в среде армии возможен реальный заговор», — сказал Царев.

Кто избил бойца СВО в Калужской области?

Telegram-канал «Русская община ZOV» сообщил, что в Калужской области местные жители ворвались в дом участника военной спецоперации, силой вытащили его на улицу и жестоко избили, оскорбляя и называя «эсвэошным ушлепком». По данным канала, толпу возглавлял местный депутат. Боец рассказал, что у него диагностировали переломы лица и пазух носа.

Как пишет «Русская община ZOV», все началось с дорожного конфликта, когда военнослужащего «подрезал» пьяный односельчанин. Согласно информации канала, словесная перепалка переросла в угрозы расправы и связями с высокопоставленным приятелем. Канал уточнил, что пострадавший живет с супругой и маленькими детьми.

Канал добавил, что мужчина снял побои, написал заявление в полицию, однако переживает, что дело могут закрыть из-за влиятельных связей подозреваемых. По информации канала, сейчас семья военного находится под защитой общественников.

После того как информация об избиении бойца СВО распространилась в Сети, калужские следователи отчитались о задержании подозреваемого. По версии следствия, им оказался 22-летний житель Тарусского района. Ему вменяют статью о причинении средней тяжести вреда здоровью. О возможном участии депутата и других людей в драке в ведомстве не сообщили.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

«По версии следствия, 12 мая 2024 года в селе Лопатино Тарусского района в ходе конфликта подозреваемый нанес 37-летнему местному жителю — участнику специальной военной операции удар ногой в лицо, причинив телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести. По уголовному делу проводятся следственные действия и экспертизы, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Что мэр белгородского Шебекино ответил критикам?

Главу Шебекино Владимира Жданова удивила критика горожан, которые призвали его думать о строительстве укрытий на случай обстрелов, а не об озеленении города, сообщило издание Daily Storm. По его мнению, обычная жизнь должна идти в райцентре, несмотря на обстрелы. Он считает, что в городе достаточно укрытий.

«Критика насчет клумб? Подождите, мы же с вами в магазин ходим. Давайте тогда магазины закроем! Жизнь продолжается. Мы живем. Мы привыкли жить так, чтобы у нас были чистые улицы, хорошие дороги, ухоженные клумбы, открытые магазины, парикмахерские. Вот все, что я перечислил, — у нас все работает», — объяснил Жданов.

Шебекинский городской округ, как и другие населенные пункты Белгородской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В частности, утром 21 мая губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал село Вознесеновка. По его словам, произошло возгорание емкости с топливом, пострадавших нет.

«Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали последствия», — сообщил он.

Шебекинский горокруг также подвергся атаке 20 мая. По словам Гладкова, никто не пострадал, в Шебекино и селе Ржевка повреждены частные домовладения.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов на командно-штабных комплексных учениях по работе общественного транспорта в случае чрезвычайной ситуации в Шебекино Белгородской области

Что известно об аресте генерала Попова?

235-й гарнизонный военный суд 21 мая арестовал бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ Ивана Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Других подробностей о деле генерал-майора агентство не привело.

«Экс-командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией Попов Иван Иванович арестован по подозрению в мошенничестве», — заявил собеседник агентства.

Адвокат Сергей Буйновский, защищающий интересы генерала, заявил Telegram-каналу Mash о его невиновности. При этом подробности уголовного дела в отношении экс-командующего 58-й армией он также не раскрыл.

«Он ни в чем не виноват, обвинение не предъявили ему», — заявил Буйновский.

Позднее Telegram-канал Baza сообщил, что приблизительный ущерб по делу Попова ценили в около 100 млн рублей. Как уточнили авторы канала, по версии следствия, генерал продал порядка двух тысяч тонн металлоизделий, которые были предназначены для строительства укреплений на Запорожском направлении. В Baza уточнили, что по делу также проходит бизнесмен из Краснодарского края, который помогал экс-командиру продать металл.

Военный корреспондент Александр Сладков, комментируя известие об аресте Попова, написал в своем Telegram-канале, что он является «не вором», а солдатом. Он уточнил, что никогда не замечал у офицера «коммерческих движений», и добавил, что хотел бы видеть его в строю.

Фото: МО РФ Иван Попов

«Не буду ругаться, осуждать, чтоб не ухудшить ситуацию. Но знаю одно: Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. <...> Генерал Иван Попов не вор. Он солдат», — отметил Сладков.

Что же касается предполагаемого преступления Попова, то его «можно простить» за «безжалостную правду» о состоянии дел в армии, добавил военкор. Он также упомянул случай с главкомом сухопутных войск Владимиром Чиркиным, которому «сломали карьеру», но затем выпустили и извинились, предоставив ему кабинет.

За генерала также вступился и его отец. В разговоре с Regnum он назвал «подставой» его арест по подозрению в мошенничестве. Мужчина также отметил, что под военного намеренно копали, чтобы «убрать».

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев счел фейком обвинения против Попова. По его словам, которые приводит RTVI, генерала лично он не знает, но считает, что в деле нужно разбираться. Также он отметил, что генерал «лучше всех действовал в начальной стадии СВО» и ушел на повышение.

В прошлом году военного отстранили от командования 58-й армией. Сам он объяснил это «сложной ситуацией со старшим начальством». По словам генерала, он не мог «смолчать и смалодушничать», поэтому озвучил все проблемы в армии.

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