Срок следствия по делу Сергея Фургала продлили до февраля 2021 года

https://static.news.ru/photo/6473d3f4-ed6c-11ea-be23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России продлил на пять месяцев срок следствия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — до 8 февраля 2021 года.

Срок следствия по уголовному делу в отношении Сергея Фургала и других фигурантов продлён до 8 февраля 2021 года, — цитирует ТАСС свой близкий к следствию источник.

Решение о продлении меры пресечения в отношении обвиняемого в организации убийств экс-чиновника 3 сентября примет Басманный суд столицы. Вероятнее всего, пресса на заседание допущена не будет в целях обеспечения безопасности участников процесса. По мнению СКР, Фургал должен оставаться в следственном изоляторе минимум до 9 декабря.

2 сентября Следственный комитет РФ предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Фургал был задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске и перевезён в Москву.

Акции в поддержку экс-губернатора проходят в Хабаровском крае с 11 июля, наиболее масштабные — по субботам.

Как писал NEWS.ru ранее, Кремль не знает о состоянии здоровья арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов более чем 15-летней давности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.