В России продлили на три года действие истекающих водительских прав

В России продлили на три года действие водительских удостоверений, срок действия которых истекал с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023-го, заявил на на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики глава кабмина Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что данное решение связано с желанием снизить административную нагрузку для бизнеса и граждан.

Постановление <...> пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений <...>, которые предстояло отменить в течение ближайших двух лет, — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в подразделениях ГИБДД в Москве с 27 марта нельзя будет получить водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство. Приостановка предоставления данных услуг связана с проведением технических работ на информационных ресурсах МВД.

Отмечается, что административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут проходить в штатном режиме.

Граждане, записавшиеся на приём в этот день, имели возможность обратиться за получением госуслуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в любые последующие рабочие дни.

В феврале первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой лишать водителей-новичков водительских прав, если они совершили три и более ДТП.