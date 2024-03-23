Средства ПВО защитили российский регион от атаки беспилотника ВСУ МО РФ: средства ПВО сбили беспилотник к небе над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли новую попытку ударить по территории Белгородской области с использованием беспилотников, сообщило Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, средства противовоздушной обороны отразили атаку в 14:30 по московскому времени.

Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что торговый центр «Монблан» получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, соответствующие кадры появились в Сети. На фото и видео с места происшествия видно, что в здании выбиты окна, а также повреждены крыша и фасад.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в результате обстрела Белгорода один человек погиб, еще пять пострадали. По его словам, в городе повреждены 69 квартир в 14 многоквартирных домах и четыре частных домовладения.

До этого Гладков рассказал, что украинские войска также атаковали Чернянский район Белгородской области, в результате чего погиб один мирный житель. Еще два человека пострадали.