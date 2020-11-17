Среднюю полосу России накроют ледяные дожди

https://static.news.ru/photo/f13b0fba-28ad-11eb-8368-fa163e074e61_660.jpg Фото: J. Carmichael/wikipedia.org

Ледяные дожди накроют Центральную Россию в течение ближайших двух суток. В ночь на 19 ноября они придут в Москву, предупредил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в верхних слоях температура воздуха станет слабоположительной и достигнет от 0 до +2 градусов, а у земли потепление будет отставать, поэтому столбики термометров покажут лишь ноль и отрицательные значения — до −3. В такой ситуации снег будет переходить в мокрый снег, а потом и в очень холодный дождь.

В Подмосковье ледяной дождь начнётся 18 ноября вечером, после 20:00. Первыми под него попадут Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы, а после полуночи, в период с 00:00 до 06:00, ледяной дождь пройдёт уже по всему столичному региону и самой Москве, — уточнил Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.

Синоптик добавил, что на дорогах, тротуарах, ветках деревьев, линиях электропередачи вероятны отложения льда толщиной до 1,5 мм.

Кроме того, уточнил он, фронт ледяного и так называемого переохлаждённого дождя может пройти вечером 18 ноября через Смоленскую область, а в ночь на 19 ноября — через отдельные районы Тверской, Ярославской, Калужской областей. К утру непогода достигнет территории Вологодской, Владимирской, Ивановской, Костромской областей, а днём 19 числа — Нижегородской и Кировской.

Ранее, как писал NEWS.ru Тишковец рассказал о досрочных декабрьских морозах в столице.