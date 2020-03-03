https://static.news.ru/photo/d26f6960-5d0f-11ea-aee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облака и небольшие осадки прогнозируют синоптики на 3 марта.

Воздух прогреется до плюс пяти градусов в столице, в Подмосковье — на градус выше. Осадков выпадет немного, около 1-2 миллиметров, ветер южный и юго-восточный до 10 метров в секунду, а атмосферное давление ниже нормы — 745 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Как писал NEWS.ru ранее, синоптики прогнозируют рекордно тёплую погоду в Москве в первую неделю марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, с каждым днём в столице будет становиться всё теплее. Во вторник, 3 марта, днём столбики термометров поднимутся до 6 градусов тепла, в среду потеплеет до 8–10 градусов, а в четверг — до 13. В выходные воздух прогреется до 5–10 градусов.