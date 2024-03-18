«Сразу народу не объявят»: эксперт о регламенте в случае смерти Карла III Эксперт Ананьева: народ узнает последним о смерти Карла III в случае его ухода

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Карл III и королева Камилла

На случай смерти британского монарха существует особый регламент, поэтому об уходе короля Карла III народ бы узнал в последнюю очередь, рассказала в беседе с NEWS.ru руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее словам, сначала о трагическом событии сообщают членам семьи, а потом правительству. Только после этого новость становится достоянием общественности.

Что касается слухов о его кончине? Если допустить, что грустное событие все же произошло, то об этом тут же, сразу народу не объявляют. Во дворце действует определенный регламент, который еще при жизни согласуют с самим монархом. Как правило, сначала скорбную новость сообщают членам семьи, потом правительству, и только потом это становится достоянием общественности, — объяснила Ананьева.

К момент объявления о смерти монарха в Лондоне должен быть его законный наследник, принц Уильям, добавила эксперт. По ее словам, подобные церемонии требуют серьезных подготовлений.

Что касается реакции британцев в случае ухода короля, то она будет не слишком острой, считает Ананьева. По ее мнению, Карл III не завоевал репутацию и авторитет, поэтому ничего близкого с резонансом, вызванным смертью Елизаветы II, ждать не стоит.

Информация о смерти короля Карла III появилась 18 марта в российских СМИ. Некоторые источники опубликовали фотографию с якобы официальным заявлением Букингемского дворца. Однако новость оказалась фейком.