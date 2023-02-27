«112»: спящего экс-депутата Госдумы обокрали на 1,5 млн рублей «112»: экс-депутат ГД Сутягинский сообщил, что его обокрали на 1,5 миллиона во время сна

Фото: titan-agro.ru

Михаил Сутягинский

Telegram-канал «112» сообщает, что экс-депутата Госдумы и основателя ГК «Титан» Михаила Сутягинского обокрали более чем на 1,5 миллиона рублей, пока он спал. По его словам, у него украли дорогие запонки и наличные.

Как пишет «112», о краже он сообщил спустя 10 лет. По словам Сутягинского, в 2013 году он был проездом в городе Изобильный Ставропольского края и остановился в местной гостинице. Он забыл закрыть машину, и пока отдыхал, неизвестные вытащили у него портфель «Louis Vuitton», в котором оказались золотые запонки за 110 тысяч рублей и почти 1,5 миллиона рублей наличными.

Было возбуждено уголовное дело, но поймать преступников пока не удалось.

27 февраля Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщил, что в Москве обокрали актрису Юлию Авшарову, сыгравшую поэтессу Анну Ахматову в сериале «Раневская». Злоумышленники забрали у артистки 23 тысячи рублей.

По данным канала, Авшарова получила сообщение в Telegram с номера коллеги Юлии, которая попросила ее перевести деньги. Артистка согласилась, сделала перевод и только потом обратила внимание на имя получателя — Ксения Т. Оказалось, что аккаунт коллеги был взломан.