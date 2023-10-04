Спутники TOPAZ помогают ВСУ атаковать Крым: что пишут военкоры 1 октября

Фото: president.gov.ua

Ракета «Нептун»

Атака ВСУ на Крым с помощью спутников, текущая ситуация у Донецка, Луганска, Угледара, сбитый МиГ-29 ВВС Украины, моральное состояние бойцов ВС РФ — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь»: «Какую роль играют спутники в преддверии украинских атак»

«На фоне ночной атаки на Крым и Севастополь вновь поднимаем вопрос о роли, выполняемой спутниками военного назначения TOPAZ при планировании ударов ракетами и высадок десанта. С 1 по 3 октября сделано 45 снимков различных объектов на полуострове. В их число входят авиабазы, предполагаемые районы местонахождения средств ПВО и личного состава. Особенно интересной выглядит активность „Топазов“ на мысе Тарханкут в ночь на 2 октября, то есть за сутки до попытки десанта ГУР высадиться в Крыму», — отметил источник.

«Рыбарь» пишет, что с помощью этих спутников были отсняты Черноморское, Оленевка, Калиновка и Новосельское — именно там и пытались атаковать ДРГ.

«Также с повышенным вниманием идет наблюдение за аэродромами в Крыму и географическими высотами (логично размещать средства ПВО в таких местах). Таким образом на Западе определяют наиболее подходящие цели для возможных атак крылатыми ракетами. Поэтому отслеживая активность спутниковой группировки, можно не только примерно понять краткосрочные планы противника и то, какие направления удара могут быть выбраны, но и принять меры противодействия и маскировки», — добавили авторы канала.

WarGonzo рассказал про текущую обстановку под Угледаром, на Луганском и Донецком направлениях

«На Угледарском участке инициатива перешла к ВС РФ. Они вели уже наступательные действия на украинские позиции северо-восточнее Приютного. Кроме того, продолжили контратаки со стороны Заветного Желания на Старомайорское. Под ударами ВСУ в Новодаровке и Урожайном. ВС РФ — в Приютном, Старомлиновке и Новодонецком. На Луганском направлении наземная атака ВС РФ в районе Макеевки. Под обстрелами ВСУ в Лимане, Торском, Чернещине, Ивановке и Купянске», — сообщил источник.

WarGonzo пишет, что под Донецком российские войска при поддержке артиллерии вели штурмовые действия на подступах к Новомихайловке и в Марьинке.

«Без продвижения. ВСУ сумели занять серую зону у Невельского. На этом участке теперь ее практически нет. Этот район очень важен. От перекрестка дорог у Песок украинские войска отделяет менее двух километров. А само село находится за рядом соединяющихся прудов. Российские войска также продолжили атаки на южных подступах к Авдеевке и у Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях)», — добавили авторы канала.

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«Наш истребитель сбил боевую машину врага в районе села Солдатского в Криворожском районе Днепропетровской области. МиГ-29 ВСУ оснащают противорадарными ракетами HARM», — добавил источник.

Александр Сладков рассказал про моральное состояние бойцов ВС РФ

«Кровавые бои, упорные бои. Мы держим оборону, и, что самое важное, вчера разговаривал с бойцами, которые на передовой уже больше года, и они сказали, что был период, когда морально было очень тяжело. Это длилось до начала лета, но когда пришло осознание того, что мы воюем до победы, вдолгую, да это, в общем-то, сыграло определенную роль, произошел такой щелчок, переключение на другой режим», — отметил он.

Военкор обратил внимание, что российские солдаты сейчас себя ощущают немного по-другому.

«То есть в любом случае, если ты начинаешь какую-то работу и думаешь, что закончишь ее через два дня, — это одно настроение. Потом, когда ты узнаешь, что нужно делать это год, ты должен привыкнуть к этой мысли. И я вам хочу сказать, военные поменялись, реально поменялись. Во-первых, отношение к военному делу совершенно другое сегодня, здесь роль выжить, наверное, она не первая. Я думаю, что здесь просто наша генетика сработала российская. Мы же воины. Мы воины — это однозначно. Пахари и воины — трудно нас представить маркитантами или представителями другой профессии. Любого возьми с улицы — и через месяц он уже будет себя чувствовать в своей тарелке, я, может, преувеличиваю, но тем не менее», — продолжил Сладков.

Журналист также отметил, что на передовой находятся различные люди.

«Я видел много воинов: ботаники в очках, которые добровольцами пришли в Донбасс и становились пулеметчиками, гранатометчиками безжалостными. Я видел прекрасных дам, которые танцевали от попадания на восемьсот метров из СВД в какую-то жирную цель. Помню, когда начальник какой-то украинский пришел инспектировать позиции в районе Спартака и Багира попала в него, так она такой танец исполняла на 8 Марта, лет семь назад. Тут не просто отношения солдат к делу поменялось — генералы поменялись. Генералы чаще стали бывать на передовой, генералы чаще стали разговаривать с теми, кто пашет. Генералы больше стали обращать внимание на нужды людей — это очень важно, ведь человек делает все», — добавил военкор.

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