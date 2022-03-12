McDonald’s приостанавливает работу в России спустя 32 года после открытия

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» с 14 марта временно закрывает кафе и рестораны в России в связи с ситуацией на Украине. Согласно заявлению компании, она не может гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента и высокие стандарты качества.
При этом фирма продолжит выплачивать заработную плату сотрудникам и тем, кто работает на предприятиях поставщиков: их насчитывается около 62 000 и 100 000 соответственно.
О последнем (на сегодня) дне работы крупнейшей фаст-фуд сети в России – в фоторепортаже NEWS.ru.
Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Очереди в Новогиреево
NEWS.ru
«Макдоналдс» на Пушкинской
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выключенные терминалы «Макдоналдс»
Vlad Karkov/Global Look Press
«Макдоналдс» на Пушкинской
Сергей Булкин/NEWS.ru
Закрытый ресторан быстрого питания «Макдоналдс»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Очередь в «Макдоналдс» в центре Калининграда
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Москва, Россия: люди стоят в очереди, чтобы войти в ресторан
Vlad Karkov/Global Look Press
Закрытые рестораны в Перми
Социальные сети
Очередь в тольяттинский «Макдоналдс»
Социальные сети
Туляки ринулись в «Макдоналдс»
Социальные сети
Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс»
Сергей Булкин/NEWS.ru
Петербуржцы выстроились в очередь за бургерами
Социальные сети
Очередь на Пушкинской, Москва
Социальные сети
«Макдоналдс» на Пушкинской
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Макдоналдс» на Пушкинской
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Макдоналдс» на Пушкинской
Сергей Булкин/NEWS.ru
Очередь в Красногорске
Сергей Булкин/NEWS.ru