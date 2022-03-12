McDonald’s приостанавливает работу в России спустя 32 года после открытия

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» с 14 марта временно закрывает кафе и рестораны в России в связи с ситуацией на Украине. Согласно заявлению компании, она не может гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента и высокие стандарты качества.

При этом фирма продолжит выплачивать заработную плату сотрудникам и тем, кто работает на предприятиях поставщиков: их насчитывается около 62 000 и 100 000 соответственно.

О последнем (на сегодня) дне работы крупнейшей фаст-фуд сети в России – в фоторепортаже NEWS.ru.