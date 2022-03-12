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McDonald’s приостанавливает работу в России спустя 32 года после открытия
Россия

McDonald’s приостанавливает работу в России спустя 32 года после открытия

23:05, 13 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» с 14 марта временно закрывает кафе и рестораны в России в связи с ситуацией на Украине. Согласно заявлению компании, она не может гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента и высокие стандарты качества.

При этом фирма продолжит выплачивать заработную плату сотрудникам и тем, кто работает на предприятиях поставщиков: их насчитывается около 62 000 и 100 000 соответственно.

О последнем (на сегодня) дне работы крупнейшей фаст-фуд сети в России – в фоторепортаже NEWS.ru.

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очереди в Новогиреево

NEWS.ru

«Макдоналдс» на Пушкинской

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выключенные терминалы «Макдоналдс»

Vlad Karkov/Global Look Press

«Макдоналдс» на Пушкинской

Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытый ресторан быстрого питания «Макдоналдс»

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Очередь в «Макдоналдс» в центре Калининграда

Социальные сети

Москва, Россия: люди стоят в очереди, чтобы войти в ресторан

Vlad Karkov/Global Look Press

Закрытые рестораны в Перми

Социальные сети

Очередь в тольяттинский «Макдоналдс»

Социальные сети

Туляки ринулись в «Макдоналдс»

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Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербуржцы выстроились в очередь за бургерами

Социальные сети

Очередь на Пушкинской, Москва

Социальные сети

«Макдоналдс» на Пушкинской

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Макдоналдс» на Пушкинской

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Макдоналдс» на Пушкинской

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередь в Красногорске

Сергей Булкин/NEWS.ru

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