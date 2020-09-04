Спрос на маски и антисептики вырос в России в августе

https://static.news.ru/photo/2b398534-ef38-11ea-b62f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumit Sanyal/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продажи антисептических препаратов для обработки рук и медицинских масок значительно и резко выросли в августе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем.

Это следует из аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». По данным специалистов, рост спроса наблюдается после планомерного снижения с весны текущего года. Так, с апреля по июль продажи антисептиков снизились в семь раз, а масок — в девять раз (с апреля по июнь). Продажи антисептиков в августе выросли на 156%, рост спроса на маски начался с июня, передаёт RT.

При этом в столице спрос на маски вырос на 141%, а продажи антисептиков увеличились на 15%. В Санкт-Петербурге продажи антисептиков выросли на 81%, а масок для лица — на 372%.

Как писал NEWS.ru ранее, московский городской транспорт превосходит европейский и американский по уровню безопасности и защищённости от COVID-19. Об этом заявил руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.