Спрос на маски и антисептики вырос в России в августе

Продажи антисептических препаратов для обработки рук и медицинских масок значительно и резко выросли в августе 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем.
Это следует из аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». По данным специалистов, рост спроса наблюдается после планомерного снижения с весны текущего года. Так, с апреля по июль продажи антисептиков снизились в семь раз, а масок — в девять раз (с апреля по июнь). Продажи антисептиков в августе выросли на 156%, рост спроса на маски начался с июня,
При этом в столице спрос на маски вырос на 141%, а продажи антисептиков увеличились на 15%. В Санкт-Петербурге продажи антисептиков выросли на 81%, а масок для лица — на 372%.
Как писал NEWS.ru ранее, московский городской транспорт превосходит европейский и американский по уровню безопасности и защищённости от COVID-19. Об этом заявил руководитель Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.
Добавьте наши новости в избранные источники