Спонсоры Галкина, удар ФАБ, «прижимистый» бар Ивлеевой: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ГСЧС Украины

Максим Галкин, Анастасия Ивлеева

Звезда «Каменской» Сергей Никоненко раскрыл, кто спонсирует шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в Сети опубликовали видео точечного удара ФАБ-3000 в зоне спецоперации, бар блогера Анастасии Ивлеевой решил сэкономить на средствах гигиены — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Кто платит «мальчонке» Галкину?

Юморист Максим Галкин, публично критикующий Россию после эмиграции, руководствуется в своих выступлениях не идейными убеждениями, а коммерческим интересом, поделился мнением с aif.ru народный артист РСФСР Сергей Никоненко, сыгравший более 250 ролей в кино. По его словам, русофобские высказывания комика спонсирует не Запад, как это принято считать, а «олигархи, которым прижали хвост в России, и теперь они гадят».

«Проплачен мальчонка!» — сказал Никоненко.

Он выразил уверенность, что Галкин осудил СВО и покинул Россию вместе с семьей, чтобы спасти свои заграничные счета и недвижимость.

Актер также обратил внимание, что в «телодвижениях» иноагентов есть слаженность. По его мнению, ими руководит «один и тот же хозяин». При этом он признался, что у него не находится цензурных слов, чтобы прокомментировать их выпады в адрес России.

«Предатели! Гнилье», — высказался об уехавших критиках России артист.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что Максим Галкин может получать финансирование от Запада. Но, по его словам, не исключено и спонсорство со стороны покинувших РФ олигархов. Галкин, уверен продюсер, допускает «антироссийские, русофобские высказывания» исходя из коммерческих интересов.

«Я думаю, Галкин в меньшей степени относится к ситуации вокруг России и Украины идеологически. <...> Он использует финансирование своей деятельности чисто как потребитель. Я думаю, может быть и западное финансирование, и финансирование от покинувших страну олигархов. Галкин вряд ли будет брезговать», — подчеркнул Рудченко.

Тем временем Сергей Никоненко оценил новые высказывания артисток Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), направленные против России. В беседе с aif.ru Никоненко назвал их «идиотками».

«Ну идиотки. <...> Одно скажу: не от большого ума они все это говорят, это уж точно. Я не знаю, что там в головах у этих дамочек переклинило. <...> Лоботомию им, что ли, сделали, этим уехавшим? Часть мозга отрезали? Как можно не знать свою историю? Знаете, моя мама возвращалась на Большую землю во время войны с оккупированной территории — а у нее на руках был я. Три месяца в партизанском отряде она была — и поварихой, и прачкой, и санитаркой. Как я могу это забыть? Это все самые обычные человеческие вещи я говорю. Нормальный человек не может предать мать свою», — отрезал артист.

Экономия на туалетной бумаге: Ивлеева делает бизнес

В начале июня в Москве открылся бар блогера Анастасии Ивлеевой и ресторатора Александра Пичугина, который позиционирует себя как азиатскую лапшичную и караоке. Корреспондент NEWS.ru побывал в заведении в Столешниковом переулке и обнаружил в туалетной комнате прозрачную однослойную бумагу. На свету она буквально просвечивает.

На стене в кабинках уборной установлены маленькие телевизоры, на которых транслируют аниме. Однако мультфильмы не удастся посмотреть, поскольку там очень громко играет музыка. Туалет также украшен постерами с афишами азиатских фильмов, рисунками и надписями на китайском и корейском языках.

Весной Telegram-канал Mash сообщал, что Анастасия Ивлеева вышла из числа владельцев бара Nudles. По его данным, единоличным собственником заведения стал ресторатор Александр Пичугин.

Как выяснил канал, телеведущей принадлежало 20% компании — владельца бара в Столешниковом переулке ООО «Блеск». Сам Пичугин подтвердил «Газете.Ru», что бар полностью принадлежит ему. Он объяснил, что у них с Ивлеевой действительно были планы на совместный бизнес, однако на данный момент проект заморожен. По словам предпринимателя, Nudles сейчас работает в тестовом режиме, официального открытия не было.

Вместе с тем Telegram-канал SHOT выяснил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Ивлеевой. По данным канала, причиной стала ее задолженность перед налоговой, которая превысила 11,3 млн рублей.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru допустил, что Ивлеева может попытаться обжаловать наложение ареста на счета, погасить задолженность или оспорить ее размер. Эксперт подчеркнул, что, если неправомерность ареста будет доказана, его могут снять. При этом он предупредил, что при таком сценарии существуют определенные риски.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Вариантов может быть несколько. Первый вариант: юристы Ивлеевой могут обжаловать наложение ареста на счета. Если они докажут неправомерность, этот арест могут снять. Второй вариант: погасить задолженность. Третий вариант: обжаловать размер задолженности, доказать начисление задолженности незаконным. Здесь существует определенный риск», — пояснил Жорин.

Адвокат отметил, что сейчас все моменты с налогами достаточно рискованные. Он уточнил, что от неуплаты налогов до уклонения всего один шаг. По словам эксперта, первое влечет за собой блокировку счетов, а второе — «блокировку» самого человека.

«В настоящее время все моменты с налогами достаточно рискованные, потому что от неуплаты налогов до уклонения от уплаты налогов один шаг. Налоговая задолженность, не связанная с уголовными претензиями, влечет блокировку счета, а если связана, то влечет „блокировку“ самого человека. Поэтому ситуация не самая лучшая, но желаю Анастасии благополучно разобраться», — заключил Жорин.

Россия второй раз применила особую авиационную бомбу в зоне СВО

Российская армия во второй раз применила фугасную авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщает Telegram-канал «Изнанка». Удар трехтонной бомбой был нанесен по объекту, где расположились ВСУ, в населенном пункте Липцы Харьковской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.

ВС РФ атаковали 3-й батальон 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. В результате удара были ликвидированы около 70 бойцов. На кадрах можно заметить, как сначала военные прицеливаются к объекту, после сброса бомбы здание вспыхнуло и вокруг образовались клубы дыма.

Вся энергия ФАБ-3000, примененной в Липцах Харьковской области, ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на «выкапывание ямы» после взрыва, пишет Telegram-канал Fighterbomber, анализируя появившиеся в Сети видео. Благодаря этому после детонации сверхмассивной авиабомбы произошел обвал стены здания, причем с обратной от взрыва стороны. Таким образом, приходят к выводу авторы канала, военнослужащие ВСУ, находившиеся в здании, гарантированно были ликвидированы или ранены.

«Стена дома, причем с обратной от взрыва стороны, вышла в ангар. <...> Судя по глубине воронки, бомба установлена была на „мгновенный взрыв“, поэтому вся энергия ушла на осколочно-фугасное воздействие, а не на выкапывание ямы», — говорится в сообщении.

Первый раз Воздушно-космические силы России применили в зоне проведения спецоперации ФАБ-3000 20 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. Боеприпас массой более трех тонн сбросили на расположения ВСУ под Харьковом.

«ВКС РФ впервые применили ФАБ-3000 с УМПК. Удар нанесен по ПВД (пункту временной дислокации. — NEWS.ru) врага в населенном пункте Липцы Харьковской области», — рассказал собеседник журналистов.

Авторы немецкого издания Focus пришли к выводу, что российская авиационная бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб. Журналисты отметили, что снаряды могут уничтожать цели на большой площади.

«Их огромная разрушительная сила может уничтожить большие территории и нанести серьезный структурный ущерб», — говорится в публикации.

В материале утверждается, что ФАБ-3000 представляет собой одну из самых тяжелых бомб, которые применяются в современных конфликтах. В то же время такие снаряды используются достаточно редко, так как для этого требуется тщательная материально-техническая подготовка.

Фото: МО РФ Авиационная бомба ФАБ-3000

Ирландский журналист Чей Боуз в свою очередь назвал плохой новостью для ВСУ возможное применение российскими военными планирующей авиабомбы в зоне СВО. В социальной сети X он сообщил, что этот боеприпас разом стирает в пыль три здания.

«Огромная, убийственная, разрушительная сила трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль три здания. Это очень плохая новость для украинских войск», — указал Боуз.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что Россия применила ФАБ-3000 под Харьковом из-за активизации боев. Он подчеркнул, что на данном направлении собралось большое количество живой силы и техники ВСУ. По его словам, данные бомбы помогают уничтожить вооружение украинской армии.

«Сейчас на данном направлении собралось большое количество живой силы и техники ВСУ, которые якобы готовятся к контрнаступлению или контрудару. Эти фугасные авиабомбы — очень эффективное оружие, которое используют как раз при большом скоплении людей. И, как я уже отметил ранее, оно способно уничтожить, помимо живой силы, еще и всю технику», — пояснил Матвийчук.

По словам эксперта, Вооруженные силы России последовательно применяли ФАБ-500 и ФАБ-1500 и только сейчас перешли к использованию ФАБ-3000. По его словам, бомбы оснастили управляемым модулем планирования и коррекции. Как подчеркнул Матвийчук, это позволяет отправлять ФАБ-3000 туда, куда необходимо армии.

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