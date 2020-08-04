Список лекарств, которые должны производить в РФ, расширили более чем втрое

https://static.news.ru/photo/8193d0f4-d653-11ea-b6d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, расширяется с 57 до 215 позиций.

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации, — говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Мишустин сообщил, что этот перечень не менялся на протяжении 10 лет. В настоящее время его, в частности, пополнили: противоопухолевый препарат — аспарагиназа, препарат для лечения ВИЧ-инфекции — ламивудин, вакцины в соответствии с национальным календарём прививок и календарём профилактических прививок по эпидпоказаниям, а также препараты для лечения коронавируса: азитромицин, «Гидроксихлорохин», интерфероны, лопинавир+ритонавир.

Как писал NEWS.ru, ряд крупных отечественных фармкомпаний уведомили Минпромторг о намерении отказаться от производства нескольких десятков жизненно важных лекарственных препаратов. В группу риска попали димедрол, парацетамол, ибупрофен и другие лекарства. Их производство стало нерентабельным из-за низкой максимально допустимой цены. Кроме того, ситуацию усугубляют удорожание импортных субстанций из-за пандемии коронавируса и падение курса рубля. Главный исполнительный директор фармацевтической компании «Озон Хэлскеа» Андрей Горшков пояснил, что некоторые препараты уже ушли с российского рынка после падения рубля в 2014 году. То же самое может произойти и сейчас.