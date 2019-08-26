https://static.news.ru/photo/d5b9a380-c81b-11e9-a33f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hinrich Bäsemann/dpa/Global Look Press

Российским аэропортам после жёсткой посадки самолёта Airbus A321 в подмосковном «Жуковском» придётся учитывать риски, связанные со скоплением птиц, особенно при организации утренних и вечерних рейсов.

В ходе расследования происшествия с рейсом „Уральских авиалиний“ выработан ряд рекомендаций. Речь идёт о требовании проверить организацию орнитологического обеспечения полётов, а также целесообразности расширить спектр оборудования для того, чтобы диспетчеры могли вовремя фиксировать наличие скоплений птиц у полосы, — сообщил « Интерфаксу » информированный источник.

По его словам, в ближайшее время нужно будет сформировать перечень аэродромов со сложной орнитологической обстановкой и проверить достаточность принимаемых там превентивных мер.

Как ранее писал News.ru, 15 августа самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Причиной неполадок Росавиация назвала попадание птицы в двигатель лайнера. Благодаря действиям экипажа воздушное судно удалось посадить на кукурузное поле в районе подмосковной Малаховки.

Самолёт выполнял полёт по маршруту Жуковский — Симферополь, на борту находилось 226 пассажиров, в том числе маленькие дети, и семь членов экипажа. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате жёсткой посадки.

Командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.