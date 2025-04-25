Спецпосланник США прилетел к Путину: сегодня решится судьба Украины?

Фото: kremlin.ru

Стив Уиткофф и Владимир Путин

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву. По информации СМИ, 25 апреля он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. От итогов переговоров будет зависеть урегулирование украинского конфликта. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, встреча станет важным сигналом для всего мира, однако ее результаты могут оказаться непредсказуемыми. С какими предложениями представитель Вашингтона приехал в РФ и о чем он может договориться с российским лидером — в материале NEWS.ru.

Что известно о визите Уиткоффа в Россию

Самолет Уиткоффа приземлился в Москве. Утром 25 апреля, по данным сервиса Flightradar24, российскую границу пересек самолет из США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее иронично ответил на вопрос американской телеведущей CBS, состоится ли 25 апреля встреча Уиткоффа с Путиным. Об этом визите объявил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» — переспросил Лавров.

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Он также заявил, что Россия готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Но остаются отдельные элементы, которые требуют согласования.

О том, что Уиткофф намерен посетить российскую столицу, стало известно после переговоров американских, европейских и украинских чиновников в Лондоне. При этом спецпосланник президента США, который входит в переговорную делегацию Вашингтона по Украине, не поехал в британскую столицу.

Фото: kremlin.ru Стив Уиткофф и Владимир Путин

По итогам встречи в Лондоне, по данным британских СМИ, были согласованы поправки в мирный план Трампа. В частности, Киев потребовал, чтобы Крым официально не признали регионом РФ. Хотя ранее в прессе появлялась информация, что Вашингтон готов де-юре признать российский статус полуострова.

Представители украинского президента Владимира Зеленского также настаивали на четких гарантиях безопасности в случае подписания мирного соглашения.

22 апреля о подготовке визита Уиткоффа в Москву рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Позднее эти данные подтвердил Белый дом, уточнив, что представитель американской администрации планирует встретиться с Путиным.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Кремль не может разглашать детали готовящегося разговора до его начала.

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru отметил важность каждого визита Уиткоффа в РФ. «Это принципиально непротокольные встречи. То, что Путин принимает спецпосланника Трампа, — очень важная вещь и сигнал, что идут контакты, российский лидер относится к ним серьезно, Уиткоффа уважают в нашей стране и доверяют ему как переговорщику», — пояснил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Когда Уиткофф посещал Россию

Спецпосланник Трампа уже несколько раз был в России с визитами — 11 февраля, 13 марта и 11 апреля. В ходе последней поездки он посетил Санкт-Петербург. Сначала Уиткофф пообщался с главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Затем он встретился с Путиным. Стороны обсуждали урегулирование российско-украинского конфликта, в том числе территориальные вопросы. Подробности беседы не приводились.

Политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru отметил, что РФ и США вырабатывают совместный план урегулирования украинского конфликта и пытаются согласовать его отдельные положения. «США были бы согласны на бессрочное перемирие, но Россия считает, что оно будет использовано Западом, чтобы подготовить украинскую армию к более интенсивным боевым действиями. Так уже было с „Минском-1“ и „Минском-2“», — пояснил эксперт.

По словам Маркова, с учетом позиции Москвы США выработали компромиссное предложение. Оно включает в себя и перемирие, и некоторые условия постоянного мира в будущем.

«США в ходе предыдущего визита Уиткоффа совместно с Москвой утвердили и скорректировали свои предложения. Потом они отвезли их в Париж, изложили их и попросили утвердить. Договорились, что европейцы и Украина представят окончательное решение в Лондоне. Совещание прошло без американцев, но Трампу дали тайный ответ. Уиткофф прилетел с ним в Москву», — сказал собеседник.

Фото: kremlin.ru Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф

Что обсудят Путин и Уиткофф

Издание Spectator написало в преддверии переговоров Путина и Уиткоффа, что от их результатов будет зависеть процесс урегулирования конфликта на Украине. Авторы материала обратили внимание на содержание мирного плана Вашингтона, в котором Киев упоминается далеко не в каждом пункте. Обозреватели сделали вывод, что Украина стала для США раздражающим фактором.

Сейчас Вашингтон рассматривает возможность выхода из переговорного процесса, если в нем не наметится прогресс. Кроме того, по информации СМИ, в США изучают вариант признания Крыма российской территорией. Однако против этого активно выступают как Украина, так и ее союзники — Франция, Германия и Великобритания.

Марков описал три возможных сценария переговоров Уиткоффа и Путина. Первый — главе РФ доложат, что Европа и Украина сорвали переговорный процесс и отвергли план Трампа. Второй — после раздумий они примут все, о чем договорились Россия и США, после чего Москва и Вашингтон будут обсуждать реализацию соглашения на практике. Третий — украинцы и европейцы одобрят план, но попросят пересмотреть несколько вопросов. Уиткофф попытается понять, насколько российская сторона готова к компромиссам по ним.

Дробницкий считает, что не стоит ждать прорывов от встречи, тем более в вопросе украинского урегулирования. «Я думаю, что Уиткофф и Путин поговорят на техническом уровне о том, какие есть возможности укрепления хоть какого-то доверия [между странами] в условиях недоверия. Сейчас не будет никакого мирного соглашения. У Трампа нет возможности влиять на Украину, Европу, Брюссель, Париж и Берлин. Это и есть многополярный мир. Действовать надо многополярно», — сказал американист.

Политолог добавил, что на фоне тупика Россия могла бы помочь США выйти из украинского конфликта. «Москва могла бы предложить Трампу обесценить этот конфликт до регионального уровня. Тогда Штаты будут непублично из него выползать, например, начнут снимать разные ограничения с России», — добавил Дробницкий.

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