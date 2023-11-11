Спецназовец рассказал о ликвидации «мясных групп» ВСУ под Артемовском Боец спецназа: «мясные группы» ВСУ уничтожаются до подхода к позициям ВС РФ

Фото: МО РФ

На Артемовском направлении российские войска эффективно уничтожают «мясные группы» ВСУ, не позволяя им приблизится к своим позициям, рассказал РИА Новости боец спецназа «Сибирь» Южной группировки войск. По его словам, тактика «мясных групп» позволяет ВС РФ не только отбивать их атаки, но и экономить боеприпасы.

«Мясные группы» выдвигаются в колонну, между ними дистанции вообще никакой, то есть при хорошем выстреле одного снаряда будет достаточно, чтобы просто уничтожить всю группу, — пояснил военнослужащий.

Он также рассказал о недавней попытке наступления «мясных групп» ВСУ, в ходе которой российскими военными были отражены «три волны наката». Спецназовец отметил, что с помощью орудий, минометов и FPV-дронов эти волны были быстро погашены, противник не успел даже дойти до позиций ВС РФ.

Военнослужащий добавил, что подготовленные группы украинских военных действуют иначе — передвигаются на поле боя так, чтобы минимизировать потери. К ним применяется другая тактика, которая состоит в том, что главную пару в группе атакует БПЛА-камикадзе, а остальная часть поражается артиллерией.

Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки российских войск на Донецком направлении отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ. При этом противник потерял до 185 человек и шесть единиц техники. До этого в Минобороны РФ заявили, что российские войска уничтожили немецкий танк Leopard и около 140 бойцов ВСУ на Донецком направлении.