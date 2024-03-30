Спецназовец ГУР Украины ликвидирован в зоне СВО «Осведомитель»: в зоне СВО ликвидировали спецназовца ГУР Украины Родионова

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал «Осведомитель» со ссылкой на украинские ресурсы сообщает, что российские военные в зоне СВО ликвидировали экс-заместителя командира штурмовой бригады украинской полиции «Лють» Валерия Родионова. В спецподразделение «Артан» ГУР Минобороны Украины он перешел в апреле прошлого года, уточняет канал. Минобороны РФ эту информацию пока не прокомментировало.

Канал не приводит подробностей смерти украинского спецназовца, однако предполагает, что боец мог погибнуть во время вооруженных рейдов ВСУ на село Козинка в Белгородской области в середине марта. По данным авторов канала, инициалы именно бойцов «Артана» часто появлялись в некрологах после таких рейдов.

Ранее военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил, что Вооруженные силы РФ ликвидировали элитного снайпера украинской армии Владимира Основенко в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, боец служил в 241-й бригаде территориальной обороны и был уничтожен в населенном пункте Ивановское. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что минимум трое украинских военных из элитного подразделения ВСУ были ликвидированы в результате удара российских войск по городу Глухову в Сумской области. В Сети появились имена погибших, среди которых числятся Сергей Тришкалюк, Илья Пичоха и Назар Соколовский.