«РВ»: российский спецназ выжег бетонные укрепления солдат ВСУ у Артемовска

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Батальон спецназа первого Донецкого армейского корпуса сжег бетонные укрепления подразделений украинской армии у Артемовска, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На опубликованных кадрах видно, как дрон ВС РФ сбрасывает боеприпасы на опорник ВСУ. Один из снарядов попадает в цель и вызывает сильное возгорание внутри постройки.

На видеозаписи показано, как украинские бойцы выбегают из укрепления и пытаются уйти по траншее как можно дальше от укрытия. «РВ» отмечает, что позициям ВСУ был нанесен непоправимый урон, они стали непригодными для обороны.

Ранее в Минобороны сообщили о рекорде, установленном десантниками из Костромы. Они уничтожили украинскую БМП из противотанкового комплекса «Корнет» в районе Артемовска с дистанции 7800 метров. В ведомстве добавили, что военным удалось поразить цель с такого расстояния при помощи новейших прицелов.

По информации Минобороны, вторую украинскую боевую машину пехоты уничтожили расчеты артиллерии ВДВ. После завершения работы подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ оперативно сменили позиции и продолжили выполнение задач.