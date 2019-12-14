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Руководитель направления развития и разработки ресторанов «Кофемания», специалист, отвечающий за закупки чая, Ирина Пузачкова призналась, что молочного улуна не существует, а чай пуэр выдерживают вовсе не в земле, как полагают многие любители этого напитка. Об этом сообщил портал aif.ru.

Его невозможно сделать натуральным способом. Этот чай не ароматизируют молоком, это невозможно. Просто к чаю добавлен химический ароматизатор, он даёт очень попсовый вкус. История про молочный улун — это маркетинговая история, — пояснила эксперт.

Также специалист отметила, что пуэр выдерживают не в земле, а под мешками.

Есть ещё один устойчивый миф, который популярен в России, о том, что пуэр выдерживают в земле, за счёт чего у этого чая такой землистый странный вкус. На самом деле это совершенно не так, пуэр ферментируется достаточно долго, дольше, чем красный чай. Пуэр лежит под мешками, периодически его опрыскивают и перемешивают, чтобы не образовывалась плесень. Землистый вкус появляется именно в процессе этой ферментации, — рассказала Ирина Пузачкова.

Специалист добавила, что цейлонский чай уже не считается самим лучшим, в советские времена просто не было ничего другого.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роспотребнадзор дал советы по выбору и завариванию разных сортов чая. Одно из правил: листья чая, вне зависимости от сорта, должны быть примерно одинаковыми по размеру и скрученности, а наличие в чае веточек, порошка, поломанных стеблей говорит о том, что продукт некачественный.