Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецборт МЧС России доставит в Москву 33 гражданина РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Согласно данным службы, самолет вылетел из Каира.

Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву с эвакуированными гражданами. В самолете Ил-76 в Россию летят 33 человека, в том числе 14 детей, — говорится в сообщении.

На борту находятся люди, изъявившие желание покинуть зону палестино-израильского конфликта. Накануне эвакуированных доставили в Каир с контрольно-пропускного пункта «Рафах».

Ранее МЧС России направило 20 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа. Специальный борт с провизией, лекарствами и одеждой для местного населения был отправлен в египетский город Эль-Ариш. Гуманитарная миссия проводится по указу президента РФ Владимира Путин и поручению главы МЧС Александра Куренкова.

Также МЧС России сообщало, что еще 28 граждан, эвакуированных из сектора Газа, пересекли КПП «Рафах» на границе палестинского анклава и Египта. На время пребывания в оперштабе людей обеспечили питанием и водой. В дальнейшем их направили в Каир.

Пресс-служба МИД РФ 11 декабря сообщила, что из зоны палестино-израильского конфликта эвакуированы более 1050 россиян. Дипмиссии России в Египте, Израиле и Палестине продолжают функционировать наряду с профильными подразделениями МИД и МЧС в целях завершения эвакуации российских граждан в кратчайшие сроки.