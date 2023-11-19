Спецборт МЧС с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира

Фото: t.me/mchs_official

Спецборт МЧС с россиянами, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву, сообщила пресс-служба ведомства. На борту самолета Ил-76 находятся 117 граждан, среди которых дети и пожилые люди. Они находятся под наблюдением медиков и психологов, уточнили в министерстве.

Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию. В пути их сопровождают медики и психологи МЧС России, — говорится в сообщении.

Граждане пересекли границу через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египте. Ранее в МЧС сообщили, что оперативная группа министерства продолжает работу по эвакуации соотечественников. На данный момент из сектора Газа были вывезены свыше 600 человек. Ведомство работает совместно с Министерством иностранных дел РФ.

Ранее МЧС России опубликовало кадры прибытия четвертой группы россиян и членов их семей в Москву. Среди 120 человек, вернувшихся на родину, много женщин с детьми. Один из эвакуированных соотечественников отметил роль сотрудников ведомства и российских дипломатов в организации соответствующего процесса.

По его словам, они действовали, несмотря на опасность. Сейчас, как признался мужчина, он и его семья чувствуют себя лучше.