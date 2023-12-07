Спецборт МЧС привез в Россию из Газы еще 68 россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спецборт МЧС доставил из Каира в Москву еще 68 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, сообщили в пресс-службе ведомства. Самолет Ил-76 с россиянами на борту прибыл в аэропорт Домодедово.

Сообщается, что прибывших обеспечивают теплой одеждой, питанием и предметами первой необходимости. Также организовано информационное, психологическое и медицинское сопровождение.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется. По ее словам, списки тех, кого нужно вывезти из анклава, по-прежнему дополняются.

Эвакуация была возобновлена 2 декабря. При этом вывоз людей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории Газы.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что к настоящему времени в Россию с территории сектора Газа прибыли 883 человека из около 1100 обратившихся за помощью в эвакуации. С 2 декабря от границы с Египтом в Москву прилетели 135 граждан.