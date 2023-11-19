Спецборт МЧС доставит из сектора Газа в Россию свыше ста граждан МЧС: спецборт МЧС доставит из сектора Газа в Россию 117 человек

Фото: t.me/mchs_official

На спецборту МЧС из сектора Газа в Россию будут доставлены 117 человек, сообщила пресс-служба ведомства. Оперативная группа министерства продолжает работу с гражданами, прошедшими через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египте. К оказанию помощи привлечены спасатели, психологи и врачи.

Очередной спецборт МЧС России доставит еще 117 россиян и членов их семей в Москву из зоны палестино-израильского конфликта. Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему людей, прошедших КПП «Рафах». В Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают гражданам всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, — говорится в сообщении.

На данный момент из зоны палестино-израильского конфликта удалось эвакуировать 550 человек. Ведомство действует совместно с Министерством иностранных дел России, говорится в сообщении.

Ранее гражданка РФ Яна Абухаджрас рассказала, что эвакуация людей через КПП «Рафах» проходит на фоне постоянных бомбежек. По ее словам, жилые дома взрывают в непосредственной близости от пункта. Женщина с двумя малолетними детьми была доставлена в Москву, однако ее супруг остался в секторе Газа, чтобы помогать пожилым родителям.