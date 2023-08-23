Спец по ракетам и ПВО: кто такой генерал Афзалов, заменивший Суровикина О новом главкоме ВКС России хорошо отзываются сослуживцы

Фото: МО РФ

Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили временно исполняющим обязанности главкома Военно-космическими силами (ВКС) России

Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили временно исполняющим обязанности главкома Военно-космическими силами (ВКС) России. Эту должность занимал до отстранения генерал Сергей Суровикин, о местонахождении которого нет достоверной информации уже два месяца. Кто такой генерал Афзалов, что известно о его карьере и вернется ли «генерал Армагеддон» — в материале NEWS.ru.

Что известно об отстранении Суровикина

Генерал Суровикин перешел на другую работу, но сохранит статус при Минобороны РФ, сообщил источник РБК вечером 22 августа. Он добавил, что генерал лишился должности командующего операцией на Украине после снятия с поста руководителя ВКС. По данным источника, в настоящее время Суровикин находится в краткосрочном отпуске.

До этого информацию об отстранении Суровикина распространил бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Журналист не раскрыл источник информации.

В Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Раньше эту должность занимал генерал Сергей Суровикин, но о его местонахождении ничего не известно уже почти два месяца

Кто такой генерал Виктор Афзалов

Преемником Суровикина в качестве врио главкома ВКС России назначили начальника Главного штаба ВКС генерала Виктора Афзалова, сообщил источник РИА Новости. Агентство отмечает, что он уже имеет опыт работы на этой должности. В 2022 году генерал выполнял соответствующие обязанности, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск в зоне военной операции на Украине.

Виктор Мусавирович Афзалов родился 9 июня 1968 года. В отличие от Суровикина, будущий генерал-полковник с самого начала военной карьеры был связан с ракетно-авиационным направлением. Он окончил Пушкинское высшее военное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны в 1989 году, Военный университет ПВО — в 2000-м и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — в 2010-м.

Афзалов прошел путь от начальника расчета ракетных дивизионов до первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО. В июле 2017 года был назначен командующим армией Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Восточного военного округа. А в 2019 году указом президента России Владимира Путина стал первым заместителем главкома ВКС Вооруженных сил РФ.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин присвоил Виктору Афзалову звание генерал-полковника.

Где Афзалов появлялся в последнее время

Информации о новоназначенном врио главкома ВКС не так много. После попытки мятежа ЧВК «Вагнер» Афзалов стал появляться на совещаниях Минобороны. В начале июля он докладывал командующему Объединенной группировкой войск Валерию Герасимову об уничтожении ракет ВСУ.

Это стало поводом для новых догадок экспертов и СМИ. Telegram-канал Brief со ссылкой на источники в Минобороны сообщил, что назначение генерала на позицию главкома ВКС на самом деле состоялось больше месяца назад.

Фото: МО РФ Афзалов прошел путь от начальника расчета ракетных дивизионов до первого заместителя командующего армией ВВС и ПВО

Что говорят об Афзалове сослуживцы

Назначение Афзалова на должность командующего ВКС — обычное явление, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, если начальник по каким-то причинам не может исполнять свои обязанности, то вместо него это делает первый заместитель — то есть Виктор Афзалов.

«Генерал Афзалов прошел все должности, у него довольно успешная карьера. О нем очень хорошо отзываются сослуживцы, он пользуется авторитетом в руководстве Министерства обороны», — объяснил Липовой.

Он обратил внимание, что непубличность Афзалова — вполне нормальное явление из-за строгого распределения обязанностей.

«Кто-то должен общаться с прессой, кто-то выступать по телевидению, а кто-то должен выполнять свою задачу и не быть публичным», — подчеркнул Липовой.

Сохранит ли Афзалов должность, если вернется Суровикин

Кто займет должность главкома ВКС окончательно — покажет время, подчеркнул Липовой. По его словам, генерал Суровикин — «самый уважаемый боевой генерал» в Министерстве обороны. Он служил в Сирии, в зоне СВО и теперь ему надо отдохнуть, считает эксперт.

«Он тоже живой человек. Судя по всему, сейчас ему дали возможность восстановить свои силы. Потом верховный главнокомандующий примет решение о его дальнейшем назначении», — сказал Липовой.

Эксперт не стал предполагать, надолго ли сохранит Афзалов новую должность. По его словам, это непростой процесс, который требует «согласования не только оборонного ведомства, но и президента».

Фото: МО РФ В начале июля Афзалов появился на совещании с командующим Объединенной группировкой войск Валерием Герасимовым, где доложил ему об уничтожении ракет ВСУ

Как пропал Суровикин

О генерале Суровикина ничего не известно почти два месяца. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки военного мятежа ЧВК «Вагнер», произошедшей 24 июня. Суровикин осудил действия «музыкантов» и призвал их «подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем». После этого обращения информации о генерале нет.

Издание The New York Times предполагает, что генерал Суровикин знал о готовящемся восстании. Источники газеты считают, что некоторые командиры «согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны».

С тех пор в Сети звучат различные версии, куда мог пропасть Суровикин, который сыграл немаловажную для российской армии роль в ходе СВО. Построенная под его руководством «линия Суровикина», по признанию западных аналитиков, сейчас препятствует контрнаступлению ВСУ и мешает им прорвать оборону российской армии.

Западные СМИ писали о связи Суровикина с ЧВК «Вагнер» и предполагали, что из-за этого «он мог попасть в немилость российского президента Владимира Путина». СМИ также высказывали версии, что Суровикина могли арестовать.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Депутат Госдумы Виктор Соболев предупредил NEWS.ru, что Суровикин «где-то сделал что-то не то», но официального подтверждения этому пока нет

Президент Академии геополитических проблем РФ генерал-полковник Леонид Ивашов в беседе с NEWS.ru отметил, что опыт Суровикина необходим на фронте, поэтому он продолжает работу в зоне СВО. Политолог подчеркнул, что он выполняет свои обязанности, «а не с прессой общается», ведь для этого «есть другие люди».

А вот депутат Госдумы Виктор Соболев предупредил NEWS.ru, что генерал Сергей Суровикин сейчас «удален из зоны СВО». Позже он заявил, что Суровикин, вероятно, «где-то сделал что-то не то», но официального подтверждения этому пока нет.

Военный эксперт Александр Алесин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что Суровикину рекомендовали избегать публичных выступлений, «чтобы его гипотетическая связь с попыткой мятежа ЧВК „Вагнер“ забылась как можно скорее». Политолог не исключил, что Суровикина могли отправить Сирию как в своеобразную ссылку, но назвал эту версию маловероятной.

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