Спасший 150 сослуживцев лейтенант рассказал о самочувствии после ранения Спасший 150 сослуживцев лейтенант Цыдыпов рассказал о самочувствии после ранения

Фото: mil/vk.com/Министерство обороны Российской Федерации

Военнослужащий РФ

Раненый в бою на Украине лейтенант Балдан Цыдыпов, который спас 150 сослуживцев, уже выздоравливает, хотя на восстановление теперь понадобится время, сообщает «КП-Иркутск». Вспоминая, как два часа прикрывал огнём отход товарищей, военный признаётся, что это было страшно.

Чувствую себя лучше и уже иду на поправку. Помогает поддержка родных и даже незнакомых людей, которые передают приветы. Сколько уйдёт на восстановление? Не знаю, думаю, год. У меня перелом кости в 17 см. Врачи будут наращивать по одному миллиметру в день. Может, отправят домой раньше. Но всё равно предстоит ходить с аппаратом Илизарова, — рассказал Цыдыпов.

В его родном забайкальском селе Урда-Ага имя лейтенанта теперь знают все. По словам учителей, он хотел служить в армии с седьмого класса, ходил в военный кружок и занимался спортом. В 2016 году поступил в Новосибирское командное общевойсковое училище. После службы в Уссурийске и в Улан-Удэ Цыдыпов отправился на военную операцию на Украину.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении Балдану Цыдыпову звания Героя России. С инициативой о награждении выступил глава региона Алексей Цыденов. Он рассказал, что Цыдыпов во время внезапного нападения на колонну развернул свой БТР, вступил в неравный бой с противником и подбил его технику.