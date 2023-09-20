Спасибо президенту Польши за экспромт — его слова про Украину не забудем

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анджей Дуда

Выступая на пленарном заседании Генассамблеи ООН, президент Польши Анджей Дуда неожиданно виртуально «пустил на дно» своих украинских союзников. Ущемленный украинскими зерновыми претензиями он сравнил Незалежную с утопающим.

В его интерпретации украинцы — это безнадежные утопающие, которые могут и своих благодетелей утащить на дно. Последствия такого красочного оборота для Киева могут быть неожиданно трагичными.

Мемы живут долго

Похоже, прежние сравнения Украины с «больным человеком Европы» или «страной-попрошайкой» уйдут в прошлое. Оборот, введенный в информационное пространство президентом Дудой, выглядит столь удачно и образно, что явно станет распространенным мемом.

Уж больно удачно выглядит описание страны, которая держится только за счет иностранной помощи, но при этом постоянно высказывает претензии по поводу недостаточной поддержки. И не обращает внимания на то, что у европейских покровителей не только пустеют военные арсеналы, но и бюджеты.

Но главное — не что сказал Дуда, а как! Ведь польский лидер мог бы выбрать куда более мягкий и даже сочувственный тон в отношении украинцев. Например, он мог бы уточнить, что, поскольку Незалежная действительно тонет, то Запад должен объединить усилия. И не допустить того, чтобы «пациент» захлебнулся. Неводом ли подцепить или авианосец послать. Мало ли вариантов.

Но обида Дуды на украинцев оказалась столь глубока, а выборы парламента столь близки, что он в грубой форме выразил именно то, что хотел сказать.

Кто теперь станет Украину уважать

Но трибуна Генеральной Ассамблеи ООН — это место, откуда все хорошо слышно. Политическая акустика прекрасная. А значит, рожденный усилиями пана Дуды мем будет разнесен по всей планете. Его в будущем будут цитировать журналисты и телекомментаторы. Он будет мелькать в репортажах и докладах аналитических центров.

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

И, естественно, влиять на имидж Украины. И на то, как ее образ будут воспринимать в тех самых странах Глобального Юга. То есть государствах, за симпатию и поддержку которых Киев усердно борется.

Слово весом в пулю

Ох, прав классик, утверждавший, что «злые языки страшнее пистолета». И в гибридной войне надо уметь действовать на всех фронтах. Так что спасибо Дуде за столь удачный экспромт.

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