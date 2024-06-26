Спас Россию от гражданской войны: в чем секрет популярности Зюганова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

26 июня отмечает 80-летие бессменный лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. В начале 1990-х он стал одним из ключевых политиков РФ, возродив коммунистическую партию на руинах КПСС. За его плечами — президентские выборы, противостояние с советской, а затем и российской властью. Как сегодня оценивают его роль политологи и соратники, какие качества сделали его главным политическим долгожителем России, что ждет КПРФ после ухода Зюганова и кто может занять его место — в материале NEWS.ru.

Биография Геннадия Зюганова

Геннадий Зюганов родился 26 июня 1944 года в селе Мымрино Орловской области. Его мать и отец, который прошел Великую Отечественную войну, работали в сельской школе. Зюганов продолжил педагогическую династию. Получив среднее образование в 1961-м, он год проработал учителем в том же учреждении.

В 1963-м Зюганов поступил на службу в армию, три года провел в частях радиационно-химической разведки, а после вступил в Коммунистическую партию Советского Союза (КПСС). В 1969 году с отличием окончил физико-математический факультет Орловского государственного пединститута, в 1980-м — Академию общественных наук при ЦК КПСС. Параллельно он занимался партийной работой, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице. К 1990 году Зюганов стал заместителем заведующего идеологического отдела партии и инициатором создания в ее составе Коммунистической партии (КП) РСФСР.

В 1991-м он открыто выступил за отстранение Михаила Горбачева с должности ее генсека, а затем выдвинул свою кандидатуру на пост первого секретаря Центрального комитета (ЦК) КП РСФСР, но снялся в пользу Валентина Купцова. Спустя еще два года была образована Коммунистическая партия России, а в 1995-м Зюганова официально избрали председателем ее ЦК. С тех пор он бессменно возглавляет КПРФ.

Фото: Александр Поляков/РИА Новости На митинге на Манежной площади выступает глава Координационного совета народно-патриотических сил (НПС) Геннадий Зюганов, 7 ноября 1992 года в Москве

За свою продолжительную политическую карьеру Зюганов четырежды участвовал в президентских выборах — в 1996, 2000, 2008 и 2018 годах. По итогам голосования он всегда занимал второе место, показав лучший результат в середине 1990-х — тогда его поддержали 32,03% избирателей. Вместе с Борисом Ельциным он вышел во второй тур, но уступил тогдашнему главе государства — 40,31% против 53,82%.

Сегодня Зюганов возглавляет фракцию КПРФ в Госдуме. Он входит в комитет парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, является членом Государственного совета России. На счету политика более 150 публикаций, монографий и книг, а также ряд государственных наград — в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Зюганов имеет воинское звание полковника запаса химических войск и степень доктора философских наук.

У истоков КПРФ

Зюганов встал во главе коммунистической партии в сложный период. В ноябре 1991 года Борис Ельцин подписал указ о прекращении деятельности КПСС и КП РСФСР на территории России, а также национализации их имущества. Год спустя Конституционный суд признал ряд принятых президентом положений нелегитимными — это позволило начать процесс восстановления партии.

Политолог Сергей Станкевич считает, что именно благодаря усилиям Зюганова на руинах КПСС удалось построить КПРФ. «Он подхватил упавшую компартию в критический период, не дал ей окончательно распасться или превратиться в какую-то полуподпольную секту. Зюганов сумел модернизировать свою политическую организацию, превратив ее в более современную, способную вести борьбу в конкурентной среде, выигрывать выборы, вести парламентскую деятельность и пребывать в парламентской оппозиции», — вспоминает он.

Политолог считает, что при Зюганове коммунистические силы получили новый имидж. Лидер не стал превращать партию в боевую революционную организацию ленинско-сталинского типа, несмотря на то что Россия в те годы переживала большие потрясения, отмечает Станкевич.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель ЦИК КП РФ Геннадий Зюганов у Дома Советов РФ

«Мы только что прошли через серьезнейшие испытания октябрьским кризисом 1993 года, во время которого компартия во главе с Зюгановым не стала участвовать в силовом противостоянии. В этом проявились дальновидность, политическая осмотрительность, готовность к компромиссу Геннадия Андреевича ради общего дела», — поясняет он.

Эти же качества, считает Станкевич, политик не раз проявлял в последующие годы. Так, например, он признал итоги выборов 1996 года, хотя некоторые из видных деятелей КПРФ до сих пор считают их сфальсифицированными. Глава партии, подчеркивает эксперт, не пошел на обострение ситуации — возможно, этим он уберег страну от подобия гражданской войны.

Политический долгожитель

В начале 1990-х годов на политическом небосклоне было немало ярких звезд — от Бориса Ельцина до Владимира Жириновского и Александра Лебедя. Имена большинства из них давно в прошлом, но Зюганов по-прежнему возглавляет одну из крупнейших партий страны.

Деятельность лидера КПРФ сегодня оценивают по-разному. По мнению депутата Госдумы и секретаря ЦК компартии Сергея Обухова, секрет политического долголетия Зюганова — не только в сохранении партии, но и в его стремлении возродить советские ценности.

«Сейчас они становятся основой для государственного возрождения России. А когда Геннадий Андреевич начинал свою политическую карьеру, носителей этих ценностей называли „красно-коричневыми“, ветеранов била полиция. То, что сейчас в отношении патриотического воспитания и почитания нашей Великой Победы само собой разумеется — это заслуга и морально-политическая победа Зюганова», — сказал он NEWS.ru.

Политолог Константин Калачев придерживается иного мнения. В беседе с NEWS.ru он признает, что Зюганов — настоящий политический мастодонт, «последний из могикан». Однако, считает эксперт, стремление к компромиссам не только укрепило его позиции, но и поставило под вопрос политическую субъектность.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Встреча представителей коммунистических фракций стран СНГ. Стоит — лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов

«Он мудрый политик, сохранивший партию. Вопрос только в том, необходима ли она в будущем, в каком виде, кому и зачем она будет нужна. Он не такой яркий шоумен, каким был покойный Владимир Жириновский. Зюганов 20 лет говорит одно и то же, и от этого многие уже подустали», — подчеркивает Калачев, по мнению которого нынешний рейтинг лидера КПРФ не так уж высок.

Какое будущее у КПРФ

Президентские выборы 2018 и 2024 годов прошли без участия Зюганова. В обоих случаях они оказались неудачными для КПРФ. Хотя ее представители и заняли традиционное для коммунистов второе место, поддержка кандидатур Павла Грудинина и Николая Харитонова была рекордно низкой. Впереди у партии новое испытание — парламентские выборы, намеченные на сентябрь 2024 года.

25 мая 2024-го прошел пленум ЦК КПРФ. «8 сентября — выборы, мы обязаны отвоевать своего избирателя», — напутствовал сторонников Зюганов. Но насколько крепки позиции коммунистов сегодня? Калачев оценивает перспективы компартии с ее нынешней идеологией как туманные. По его мнению, Зюганову стоит задуматься, кто сменит его на этом посту и куда преемник поведет сторонников.

«Борьба за выживание и постоянные компромиссы могут привести к тому, что ты уже будешь никому не интересен, не нужен в качестве главной оппозиционной политической партии и ни в каком-либо другом качестве», — предупредил эксперт.

По мнению Станкевича, упущением руководства КПРФ стало то, что партия не вернулась к своим истокам — социал-демократии. Аналитик допускает, что после ухода Зюганова это может превратиться в проблему.

«В идеологии партии до сих пор формально сохраняется ленинско-сталинская догматика. Пока партией руководит Зюганов — человек опытный, мудрый и дальновидный, эта догматика на уровне риторики, она не порождает революцию с насильственным захватом власти. Но это мина замедленного действия: если кто-то другой после Зюганова возглавит КПРФ, она может взорваться», — предостерегает собеседник.

Одним из возможных преемников Зюганова называют его внука Леонида. Исследовательский центр «Петербургская политика» включил его в топ предполагаемых претендентов на пост нового лидера КПРФ. Политолог Павел Салин пояснил NEWS.ru, что этот вариант был бы желательным для самого Геннадия Зюганова и его ближайшего окружения. Однако эксперт сомневается, что его поддержат другие центры влияния — как внутри партии, так и за ее пределами.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Леонид Зюганов

«Ситуация сложнее, чем кажется, даже с учетом того, что по поводу транзита власти в КПРФ есть различные точки зрения. И они далеко не совпадают с точкой зрения самого Зюганова, который продвигает своего внука», — сказал он.

Политолог Сергей Марков и вовсе полагает, что шансы внука Зюганова занять его место стремятся к нулю. «Геннадий Зюганов великий государственный деятель, возродивший компартию, которая лежала в руинах. Он привел ее к первому месту по популярности и спас страну от гражданской войны. Он реально великий государственный деятель, а его внук — активист, который больше известен своей фамилией», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Сам Леонид Зюганов в беседе с NEWS.ru признался, что дед стал для него «огромным ориентиром» по жизни. По его словам, лидер КПРФ научил его систематизированному подходу к вещам, а еще показал настоящий пример несгибаемости и верности себе и своим принципам.

«Что бы ни происходило за окном, в политике или дома, как бы ни пытались его оболгать, как бы ни кусали, рвали, били, я никогда в жизни не видел его в подавленном настроении или в унынии. Этого просто не бывает. Он многое пережил — и это как раз его сила духа, которая позволяет ему перемалывать абсолютно любые проблемы и вызовы. Там, где любой другой человек уже десять раз сломался, остановился бы или свернул, он идет до последнего», — резюмировал Леонид.

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