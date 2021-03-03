Создание первого частного космодрома в РФ приостановлено из-за бюрократии

https://static.news.ru/photo/447b6d10-7cae-11eb-892f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бюрократия стала причиной приостановки создания в Нижегородской области первого в РФ частного космодрома и многоразового суборбитального комплекса для космического туризма. Об этом рассказал генеральный директор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

По словам Пушкина, которые приводит РИА Новости, суборбитальный проект приостановлен.

Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы, — сказал Пушкин.

По его словам, год назад компания договорилась с властями Нижегородской области о приоритетном согласовании санитарно-защитных зон космодрома, а затем — согласовании воздействия объекта на окружающую среду и проведении общественных слушаний. Проект был разработан, отправлен в нижегородский институт Роспотребнадзора, оттуда в ФМБА, а затем — в федеральный Роспотребнадзор. И с тех пор никаких ответов не поступало.

В свою очередь, власти Нижнего Новгорода сообщили, что им об отказе инвестора от реализации проекта ничего не известно. В пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений отметили, что правительство региона рекомендовало инвестору создать проект санитарно-защитной зоны многоразового суборбитального космического комплекса.

Варианты с участком прорабатываются. Обновлённый проект оценки воздействия на окружающую среду, ранее направленный на доработку, в Минэкологии региона пока не поступал, — сообщили в пресс-службе министерства.

Павел Пушкин также отметил, что его компания уже два года не может получить нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты, так как она принадлежит Минобороны. Ведомство может передать документацию лишь в случае, если оно будет являться заказчиком, а по предполагаемому проекту это сделать нельзя.

Кроме того, по словам Пушкина, «КосмоКурс» уже два года не может получить необходимую нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты, поскольку та принадлежит Минобороны.

В этой связи коллектив из 50 специалистов решил приступить к созданию сверхлёгкой ракеты грузоподъёмностью до 500 килограммов на низкую орбиту. Пока потенциального заказчика для такой ракеты найти не удалось.

Компания «КосмоКурс» создана для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов.

Для полёта на высоту 200 километров «КосмоКурс» разрабатывал одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Предполагалось, что первый полёт будет совершён в 2025 году. Стоимость билета — 200-250 тысяч долларов. В перспективных планах значилось до 115 пусков в год.

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