«Сову на глобус натянуть не удалось»: Коц об обмене пленными Коц: обмен пленными доказывает причастность Украины к крушению Ил-76

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Обмен пленными, состоявшийся между Россией и Украиной, является очередным свидетельством того, что Киев причастен к крушению российского военного самолета Ил-76 под Белгородом, поделился мнением военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, в ином случае украинское руководство не согласилось бы провести обмен.

Еще одно доказательство того, что Ил-76 с военнопленными сбили украинцы. Если бы борт упал сам или попал под «дружественный огонь», вряд ли бы Киев согласился так быстро провести следующий обмен. По крайней мере, пока не выдоил бы досуха нарратив «москали убивают наших пленных». Судя по всему, в этом случае сову на глобус натянуть не удалось, — написал он.

Россия и Украина впервые после крушения российского военного самолета Ил-76 под Белгородом обменялись пленными. По данным Минобороны РФ, в результате переговоров на родину вернулись 195 российских военнослужащих. Самолеты Воздушно-космических сил России доставят освобожденных солдат в Москву для прохождения лечения и реабилитации. Отмечается, что всем военным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Этот обмен стал первым после крушения самолета Ил-76, на борту которого, по данным МО РФ, находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В Минобороны России заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.