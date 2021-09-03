«Совокупная мощь государства»: что означают слова Путина о 500 млн россиян

К тридцатилетию развала СССР естественен интерес к осмыслению этого события. Вот и президент Владимир Путин на встрече со школьниками, для которых произошедшее находится в такой же временной дали как и, наверное, неолит, вспомнил те времена: «В нашей стране на протяжении прошлого, XX века дважды рассыпалась российская государственность: после революции 1917 года Российская империя прекратила своё существование. Россия потеряла колоссальные территории на западе, на севере, постепенно восстановилась, а потом произошло ещё и крушение Советского Союза. А почему? Надо ведь внимательно это всё проанализировать: что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям? Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 миллионов человек».

СМИ и соцсети больше поразили слова про «500 миллионов», не знаю уж, как школьников. Но что хотел донести своими словами про почти полмиллиарда населения Владимир Путин до своей несовершеннолетней аудитории? Да и для неё только ли?

Вид на набережную и Кремль (до 1917 года) russianimp/vk.com

Я уже писал про то, что в Белоруссии и на Украине выросли поколения, для которых отдельное существование их государств воспринимается как норма. Но ведь и в России также вошло в жизнь поколение, которое не помнит и не знает СССР — «исторической России» (и заявление Путина подчёркивает именно преемственность с ней) и для которого обособленность Армении или Казахстана — нечто само собой разумеющееся. Как этот фактор влияет на российскую политику? К чему приведёт естественная смена поколений, когда у руля власти окажутся те, кто родился после 1991 года, перед кем выступал 1 сентября президент?

Думается, главное в путинских словах было предостережение. Именно молодёжь играла важнейшую роль в событиях на Украине в 2013–2014 и в Белоруссии в 2020 годах. Участвовала в них, не думая о последствиях. Да, в России от цветных революций есть подушка безопасности — отсутствие европейской перспективы, то, что выводит на улицы и площади в Киеве и Минске. Кроме того, на Украине и в Белоруссии независимость, которую нужно защищать, также сплачивает демонстрантов.

В России независимость защищать ни от кого не приходится. Но в связи с этим встаёт вопрос: а как образовалась нынешняя Российская Федерация? Как объяснить это молодым поколениям? Таджикистан и Армения вышли из состава СССР ли, России ли — не важно. А РФ что покинула? Россию? Или её тоже угнетала «империя»?

Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Можно, конечно, повторять мантру про то, что Россия освободилась от «имперского груза» — как это говорили полуофициально в 90-е. Буквально на днях в соцсетях у меня была по этому поводу дискуссия — мне доказывали, что РФ выиграла, избавившись от «Ферганы и Карабаха». Но я ответил — Фергана и Карабах никуда не делись, они миллионами живут в России, например, в Москве. Российские войска, как и тридцать лет назад, размещены в Карабахе, в Таджикистане, в Абхазии и Южной Осетии, до последнего времени наши пограничники охраняли границу с Афганистаном. Никакого «освобождения» по факту не произошло.

И до сих пор, спустя уже тридцать лет, границы внутри бывшего СССР воспринимаются как не вполне естественные и легитимные, недаром возник вопрос и о Крыме, и о Донбассе. Никто же в Праге не говорит о возвращении Словакии, а в Париже — Алжира. Значит, ситуация кардинально различается.

Тут мы приходим к первому противоречию. Очень многие пламенные антикоммунисты вдруг разворачиваются на 180 градусов, лишь только речь заходит о важнейшем наследии В. И. Ленина и И. В. Сталина — национально-государственном устройстве. Они заявляют примерно следующее: «Ленин и Сталин были, безусловно, плохими, но вот то, что они сделали со страной по части границ, и устройство являлось, безусловно, хорошим. Они сами того не сознавая, выступали в роли агентов прогрессивных перемен. И это их наследие нужно сохранить».

Таким образом, двойной распад исторической России в 1917 и 1991 годах предлагается не просто принимать как свершившийся факт, но непременно с положительной оценкой, чтобы не было диссонанса с тем, как рассказывают историю в ближнем зарубежье и в РФ.

Владимир Путин, наверное, ощущает этот парадокс. Он говорил про крупнейшую геополитическую катастрофу, но для Запада и многих московских либералов это никакая не катастрофа, а праздник освобождения. Да и остающиеся союзники по СНГ подают это точно так же. Чтобы его преемники не ставили на кон уже единство РФ, вероятно, президент и приводит новые аргументы. Например, тезис про 500 миллионов.

Владимир Путин kremlin.ru

Предположительная демография — наука неточная. Может и 500, а, может, 400. Если население СССР к моменту распада превышало население США и равнялось где-то 280 миллионов человек, а теперь в Америке около 332 миллионов жителей, то можно сделать некоторые выводы. Конечно, нужно делать поправку на темпы роста населения, миграцию и т. д.

За границей, кстати, восприняли слова российского лидера совсем не так. Опять, мол, Путин сожалеет о потери Польши и Финляндии. Это лишний раз показывает, насколько далеки друг от друга позиции России и других стран, насколько сильно оказывает на умы влияние история. Поскольку президент РФ не собирается переходить на модную точку зрения small is beautiful, а рассказывает школьникам о преимуществах «совокупной мощи государства», которая «в геометрической прогрессии постоянно увеличивается, создаётся всё более и более мощная основа развития, существования, благополучия», то это его заявление надо рассматривать и как послание зарубежным «уважаемым партнёрам». Нынешний Кремль со своих позиций сходить не собирается.

Что ж, через 10–15 лет мы узнаем, насколько успешно доносит Кремль повестку дня молодому поколению. Услышали его школьники или нет.