Совфед предложил отдать в федеральную собственность «взлётки» аэропортов

https://static.news.ru/photo/c146219e-9b51-11ea-9e14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все взлётно-посадочные полосы (ВПП) аэродромов, кроме частных, следует передать в федеральную собственность. Это позволит снизить финансовую нагрузку на регионы, считает глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов.

Соответствующее предложение сенатор направил в общенациональный план действий по восстановлению экономики.

Руководством страны была поставлена задача об увеличении межрегиональных перевозок. И субъекты РФ стараются выполнить эту задачу. Однако положение региональных бюджетов говорит о том, что они нуждаются в материальной помощи, — цитирует Артамонова РИА Новости.

Он высказал мнение, что ВПП следует передать в федеральную собственность с тем, чтобы за их состоянием следило государство. Вместе с тем аэровокзальные комплексы могут оставаться в собственности субъектов Федерации либо быть переданы в управление частным компаниям.

Сенатор высказал уверенность, что регионы поддержат инициативу, так как расходы на содержание ВПП для них обременительны.

Ранее NEWS.ru писал, что Артамонов также предложил включить в план по восстановлению экономики расширение уголовной ответственности за выплату так называемых серых зарплат.