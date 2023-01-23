Совфед отклонил законопроект кабмина о новом порядке усыновления сирот

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Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству направил в Думу отрицательное заключение на законопроект, устанавливающий новый порядок усыновления детей-сирот, сообщил в Telegram-канале глава комитета Андрей Клишас. В рамках этого законопроекта предлагалось установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка.

Наш комитет направил в Госдуму отрицательное заключение на данный законопроект правительства, — написал Клишас.

Также законопроект предлагал установить обязательную подготовку для близких родственников граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту. Инициатива была внесена на рассмотрение Думы 11 ноября 2022 года.

В январе Госдума может ввести запрет на усыновление и опекунство детей-сирот для граждан из недружественных России государств, входящих в специальный перечень правительства. В настоящее время там значатся 49 стран. Руководитель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что в сложившейся ситуации отдавать детей в недружественные страны «преступно».

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец ранее объяснила эту идею невозможностью следить за судьбами детей. По ее словам, усыновленные дети погибали или становились жертвами насилия.