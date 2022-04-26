Совет Федерации одобрил закон, который приостанавливает действие визовых преференций для дипломатов, чиновников, парламентариев, судей и журналистов из стран Европейского союза, сообщает РИА Новости. Также отмена визовых преференций затронет чиновников из Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии.
В международном комитете Совфеда пояснили, что принятие этого закона связано с необходимостью отреагировать на недружественные действия западных стран.
Вводимые ограничения имеют характер контрмеры, что соответствует международному праву, а также принципу взаимности, — говорится в заключении комитета.
Ранее сообщалось, что Евросоюз решил прекратить действие договора с Россией по упрощённой выдаче виз. Соглашение потеряет юридическую силу с 28 февраля. Лишатся упрощённого визового режима дипломаты, чиновники, члены официальных делегаций, бизнесмены и парламентарии.
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для «недружественных стран». Глава государства приостановил соглашение РФ и Евросоюза от 2006 года об упрощении выдачи виз для некоторых категорий граждан. Российский лидер также дал поручение МИД ввести персональные ограничения на въезд на территорию России для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.