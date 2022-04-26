Чиновникам из ЕС отменили визовые преференции Совфед одобрил закон об отмене визовых преференций для чиновников из ЕС

Совет Федерации одобрил закон, который приостанавливает действие визовых преференций для дипломатов, чиновников, парламентариев, судей и журналистов из стран Европейского союза, сообщает РИА Новости. Также отмена визовых преференций затронет чиновников из Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии.

В международном комитете Совфеда пояснили, что принятие этого закона связано с необходимостью отреагировать на недружественные действия западных стран.

Вводимые ограничения имеют характер контрмеры, что соответствует международному праву, а также принципу взаимности, — говорится в заключении комитета.

Ранее сообщалось, что Евросоюз решил прекратить действие договора с Россией по упрощённой выдаче виз. Соглашение потеряет юридическую силу с 28 февраля. Лишатся упрощённого визового режима дипломаты, чиновники, члены официальных делегаций, бизнесмены и парламентарии.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для «недружественных стран». Глава государства приостановил соглашение РФ и Евросоюза от 2006 года об упрощении выдачи виз для некоторых категорий граждан. Российский лидер также дал поручение МИД ввести персональные ограничения на въезд на территорию России для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.