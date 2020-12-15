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Совфед одобрил закон о запрете двойного гражданства для парламентариев

11:16, 16 декабря 2020

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому полномочия депутата Государственной думы или сенатора должны быль прекращены, если у него обнаружится иностранное гражданство, либо не будет соблюдено требование о сроке проживания в представляемом регионе.

Изменения внесены в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», передаёт РИА Новости.

Раньше полномочия парламентария могли быть прекращены лишь при выявлении у него иностранных счетов и вкладов.

Помимо прочих ограничений, документ запрещает быть сенатором человеку с судимостью за особо тяжкие преступления в течение 15 лет после её погашения, а также в течение 10 лет после снятия судимости за тяжкие преступления и пяти лет — за средние.

Документ был внесён президентом Владимиром Путиным.

Что касается двойного гражданства, то заявлено, что целенаправленно искать его не будут. Однако, если такой факт вскроется, полномочия будут прекращены, писал NEWS.ru.

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