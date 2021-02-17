Совфед одобрил увеличение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

https://static.news.ru/photo/56c77fde-7116-11eb-8655-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за неповиновение сотрудникам правоохранительных и силовых структур на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций в России.

Максимальная санкция по ст. 19.3 КоАП (административное наказание за неповиновение законным распоряжениям или требованиям силовых ведомств) останется прежней — 15 суток ареста. Изменения касаются размеров штрафов. За неповиновение сотруднику полиции теперь могут выписать вместо нынешних 500–1000 рублей до 2–4 тысяч рублей штрафа. Кроме того, добавляется возможность назначить обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Увеличиваются штрафы и за неповиновение сотрудникам ФСБ (до 4 тысяч рублей для физлиц и до 70 тысяч для юрлиц) и сотрудникам органов госохраны (до 4 тысяч рублей для физлиц и до 40 тысяч для юрлиц). За повторные нарушения штрафы ещё больше.

За ряд финансовых нарушений в области организации массовых акций может быть назначен штраф от 10 до 20 тысяч рублей (для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тысяч рублей), сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Совет Федерации также принял закон, который предусматривает штрафы до 3 млн рублей за нарушение закона об устойчивом Интернете и нарушение прав граждан РФ в Сети, включая цензуру российских СМИ. Игнорирование владельцами ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян повлечёт наложение административного штрафа. Для частных лиц он составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 600 тысяч до миллиона рублей. Кроме того, если требования властей вновь будут нарушаться, то сумма штрафов возрастёт. Гражданам придётся в этом случае заплатить от 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам — от 500 до 700 тысяч рублей, юридическим лицам — от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Новый закон вводит наказание за ранее принятый закон, который наделил Роскомнадзор полномочиями «тормозить» трафик ресурсов, которые цензурируют некоторые сообщения российских СМИ. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook и Twitter.