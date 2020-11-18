Совфед обсудит использование российских вооружённых сил за границей

https://static.news.ru/photo/71524824-2978-11eb-b8b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Совет Федерации рассмотрит вопрос об использовании вооружённых сил (ВС) страны за границей, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По его словам, это связано с обращением российского лидера Владимира Путина, касающимся отправки миротворцев в Нагорный Карабах.

Чтобы всё было по Конституции и не было вопросов, — отметил он в беседе с ТАСС.

Согласно Конституции РФ, Совфед принимает решение о возможности использования вооружённых сил за пределами страны по предложению президента. Согласно регламенту СФ, обсуждение данного вопроса проводится на закрытом заседании, если палатой не принимается иное решение.

Среди докладчиков по этому вопросу значатся представитель президента в Совфеде Артур Муравьёв, глава комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, а также председатель комитета по международным делам Константин Косачев.

Как писал NEWS.ru, ранее Владимир Путин заявил, что согласно международному праву, Нагорный Карабах всегда был частью Азербайджана. Он отметил, что в связи с этим Россия не могла вмешиваться в конфликт на этой территории в рамках ОДКБ.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.