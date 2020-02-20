https://static.news.ru/photo/86855b4c-547a-11ea-8fe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: OxfordSquare/imageBROKER.com/Global Look Press

Постановление Совета Министров СССР от 14 июля 1965 года о бесплатной выдаче молока рабочим на вредных производствах упразднено в РФ с 21 февраля.

Помимо данной нормы, отменён еще 3621 нормативный акт советских времён. Однако традиция выдавать работающим в ряде отраслей людям продукты питания сохранится, так как норма перекочевала в современный Трудовой кодекс. Помимо молока, рабочие могут получать кисломолочные напитки или, например, желе и соки с содержанием пектина, как это принято на производствах, связанных с цветными металлами, пишет «Парламентская газета».

Также Минздравом РФ утверждены три рациона лечебно-профилактического питания для работников с особо вредными условиями труда, это меню включает в себя мясо, печень, витаминные добавки, овощи и фрукты. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил, что подобные нормы были введены в Советском Союзе по компенсационному принципу, чтобы помочь организмам трудящихся справиться с негативными последствиями работы на производстве.

Как писал NEWS.ru ранее, с 1 февраля 2020 года потеряли силу устаревшие правительственные акты с 1917 по 2002 год. Отменены 1259 документов и их отдельные положения, которые содержат устаревшее регулирование или не применяются на практике. Два акта приняты в 1917 году. Это декрет Совета Народных Комиссаров от 24 ноября «О взиманiи прямыхъ налоговъ» и Меструкция СНК РСФСР от 24 декабря «О правахъ и обязанностяхъ Советовъ»