Советским телефонам подарили вторую жизнь на СВО Бойцы ВС России пользуются советскими проводными телефонами на СВО

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Бойцы ВС России активно используют советские проводные телефонные аппараты в зоне СВО, пишет «Взгляд». По данным источника, волонтеры все чаще объявляют сборы для производства «тапиков» — переделанных стационарных устройств в средства полевой связи.

Помогали волонтерам госслужащие, которые призывали передавать старые и ненужные аппараты на нужды в зону проведения спецоперации. Советские коммуникаторы ТА-68 стали идеальным вариантом ввиду своей простоты, надежности и проверки временем. Также можно встретить выкупленные у коллекционеров и старьевщиков телефоны типа ТА-57 (образца 1957 года) и ТАИ-43.

Проводные аппараты размещают в траншеях и окопах прямо на линии боевого соприкосновения, уточнили авторы статьи. Телефонами оборудованы передвижные командные пункты и РЛС. Устройства хорошо защищены от средств перехвата радиосигнала и подходят там, где местность не заминирована. «Тапики» также нельзя блокировать с помощью систем РЭБ.

Ранее президент России Владимир Путин призвал осваивать технологии искусственного интеллекта в военном деле. По словам главы государства, кто быстрее это сделает, тот получит огромные преимущества на поле боя.