Советник главы ЦБ РФ Сергей Игнатьев покинет свой пост

↵Советник главы Банка России Сергей Игнатьев покинет свой пост — он уходит на заслуженный отдых, сообщается на сайте регулятора. В ЦБ РФ он проработал свыше 20 лет, в том числе и в качестве его главы.

Сергей Игнатьев покидает Банк России 31 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию, — говорится в сообщении.

В 2002–2013 годах Игнатьев возглавлял ЦБ РФ. Ему выпало пройти два масштабных кризиса — банковский 2004 года и глобальный финансовый 2008-го. Под его руководством регулятору удалось сохранить в экстраординарных обстоятельствах работоспособность российской финансовой системы. С 2013 года он занимал должность советника, а также входил в состав Совета директоров Банка России.

Я очень благодарна ему за опыт и знания, которыми он делился со мной все годы совместной работы, — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ранее в Банке России опровергли информацию о том, что Набиуллина собралась покинуть свой пост. О том, что она намеревалась уйти в отставку, сообщало агентство Bloomberg. По его сведениям, президент России Владимир Путин настоял на том, чтобы Набиуллина продолжила работу.