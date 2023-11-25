Совет Дацика для победы в СВО, бойкот Пугачевой и Галкину: что будет дальше

Фото: Anatoly Lomokhov/Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Сергей Петров/NEWS.ru

Максим Галкин, Вячеслав Дацик, Алла Пугачева

Заподозренный в госизмене бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов, который перешел на сторону ВСУ, народная артистка СССР Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), боец Вячеслав Дацик, давший совет для окончательной победы России в СВО, — эти и другие люди и события оказались в центре внимания на неделе. Подробности и последствия связанных с ними событий — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о дагестанском тренере, перешедшем на сторону ВСУ

Бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов, по его словам, воспитал в РФ 16 чемпионов мира, последние шесть лет он живет на Украине. О вступлении в добровольческий батальон ВСУ тренер сам рассказывал в ноябре 2022 года изданию «Кавказ.Реалии» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Такой поступок он объяснил несогласием с российской политикой.

Теперь Ахмедова обвинили в госизмене. Против него возбуждено уголовное дело, он также объявлен в розыск — карточка есть в базе МВД России.

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил NEWS.ru, что считает Ахмедова предателем своего народа. По его словам, к этому человеку не может быть другого отношения.

«Предатель, как еще можно к нему относиться. Этот человек предал свою землю, свой народ, всех тех, с кем он вырос. Он же не вырос на территории Украины. К нему можно относиться только как предателю. Ничего не может быть другого», — сказал Шлеменко.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Какие новости о Пугачевой и Галкине, запретят ли им въезд в РФ

На этой неделе народная артистка СССР Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным оставались на Кипре вместе с детьми. Известно, что Пугачева после приезда на остров много времени проводит вне дома. Артистка гуляет вместе с младшими детьми, двойняшками Лизой и Гарри, и активно соглашается на фотографии с окружающими.

На днях одна из продавщиц Лимасола опубликовала в социальных сетях фотографию с певицей. По словам девушки, во время их знакомства Алла Пугачева пребывала в хорошем расположении духа и много шутила, а напоследок согласилась сфотографироваться, несмотря на то, что была без накладных волос.

Максим Галкин в настоящий момент остается со своей семьей на Кипре, однако в декабре отправится на заграничные гастроли. Сама возможность возвращения Галкина в Россию оказалась под вопросом. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить въезд в страну иностранным агентам, направив соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину. Он предлагает внести поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В письме, которое поступило в распоряжение NEWS.ru, утверждается, что это решение повысит внутреннюю безопасность.

«Эксперты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией считают, что гражданам РФ, проживающим вне пределов страны, внесенным в реестр иностранных агентов, продолжающим публично <...> критиковать принятые президентом и правительством решения <...>, необходимо на законодательном уровне запретить въезд в РФ», — говорится в документе.

Между тем Алла Пугачева на неделе возглавила антирейтинг певцов, вызывающих чувство стыда у россиян. Результаты опроса на тему «Шоу-бизнес эпохи СВО: от патриотов до релокантов» опубликовал Всероссийский центр общественного мнения (ВЦИОМ). В исследовании приняли участие 1708 россиян в возрасте от 18 лет. 25% респондентов признались, что исполнительница вызывает у них чувство сильного смущения.

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press Максим Галкин и Алла Пугачева

В тройку лидеров вошли лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — за него стыдно 18% опрошенных. В топе также оказался поп-король Филипп Киркоров с 13%.

Тройку лидеров антирейтинга внезапно замкнул SHAMAN (Ярослав Дронов), который одновременно возглавил рейтинг музыкантов, вызывающих у россиян чувство гордости. На одной с ним строчке по степени «постыдности» оказался рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Больше половины (51%) россиян не одобряют решение музыкантов, которые в знак протеста против событий на Украине уехали из страны.

Пугачева при этом, по данным СМИ, резко повысила стоимость возможного выступления в России в предновогодние дни на корпоративах. Ранее озвучивалась информация, что артистка может запросить оплату порядка 50 млн рублей за вечер, однако подтверждений этого прайса нет. Между тем обеспеченные жители Рублевки, по данным прессы, объявили бойкот Примадонне и не рассматривают вариант приглашения Пугачевой на Новый год ни за какие деньги вследствие изменившегося отношения общества к исполнительнице.

Что сказал Дацик про окончание СВО

Российский боец смешанного стиля и боксер Вячеслав Дацик, который сражается в зоне СВО, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, когда и чем закончится российская спецоперация. С его точки зрения, для успешного завершения не хватает соответствующих команд.

«Все закончится, когда поступят веселые команды. Пока мы ботинки не помоем в Ла-Манше, пока французы не выучат русский язык нормально. А то когда наши казаки пришли, единственное русское слово, которое они выучили, — это „быстро“. Когда наши казаки нагайками француженок по попе стегали, чтобы они быстрее выпить да поесть принесли, вот так и появилась сеть бистро во Франции. Надо снова разнообразить их язык русским языком», — сказал Дацик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик во время интервью новостному интернет-изданию NEWS.ru

Он добавил, что без команды дойти до Ла-Манша толку мало, а сейчас даже нет команды дойти до Киева.

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